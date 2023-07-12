Гаврилов заявил, что Зеленского обвели вокруг пальца на саммите НАТО

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Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил в беседе с «Известиями», что страны НАТО обвели Зеленского вокруг пальца.
Ранее Зеленский заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе прошёл хорошо, но мог бы пройти идеально, если бы Украину приняли в альянс.
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Анастасия Чинкова