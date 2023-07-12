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Гаврилов заявил, что Зеленского обвели вокруг пальца на саммите НАТО

12 июля 2023, 21:06

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил в беседе с «Известиями», что страны НАТО обвели Зеленского вокруг пальца.

«В результате получилось то, что и ожидалось, что и предсказывали российские эксперты. Как и предполагалось, Украину не приняли в членство, были розданы десятки обещаний, обозначены цели. Всё, как представляется, ушло в русофобский гудок. Это не означает, что не будет помощи Украине военной, как она сейчас происходит, так и будет продолжаться. Впервые натовцы обозначили, что вокруг России надо создавать рубежи обороны, якобы Россия угрожает Западу. Никто, как и прежде, не захотел признавать существующих реалий», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе прошёл хорошо, но мог бы пройти идеально, если бы Украину приняли в альянс.

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#НАТО
#Украина
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На яхте, которая возможно связана со взрывом на «Северных потоках», нашли следы взрывчатки
12 июля 2023, 21:29

Фото: iStock/Dragon Claws

На яхте, которая может быть причастна к взрыву на «Северных потоках», нашли следы взрывчатки. Об этом сообщается в письме европейских дипломатов для СБ ООН.
Специалисты продолжают расследовать подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». В образцах, взятых с яхты, которая, предположительно, являлась средством передвижения исполнителей диверсии, нашли следы взрывчатого вещества. 

В настоящее время невозможно установить точную причину подрыва газопровода, а также личности тех, кто его совершил. Кроме того, сложности возникают с определением следования яхты и с тем, причастно ли хоть одно государство к этому инциденту. 

Ранее агентство Bloomberg писало, что диверсанты, вероятнее всего, имели доступ к подводному аппарату, на котором и скрылись с места событий. 

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#Северныйпоток
#взрыв
#политика
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Генсек ООН Гутерреш направил Путину письмо с предложением по зерновой сделке
12 июля 2023, 20:41

Фото: iStock/Andrey Iudin

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором говорится о продлении зерновой сделки. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.
«Секретарь направил вчера письмо президенту России Владимиру Путину, в котором изложил предложение, направленное на гармонизацию дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании с необходимостью сохранения действующей черноморской инициативы», — объяснил Дюжаррик.

Он уточнил, что Гутерреш предложил Путину убрать препятствия для операций Россельхозбанка, после чего можно продолжить вывоз украинского зерна.

Дюжаррик отметил что Москва уже получила письмо и сейчас изучает его. При это он подчеркнул, что Гутерреш готов контактировать с правительством России.

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#зерновая сделка
#ООН
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Эрдоган ждёт обсуждения с Путиным ситуации о возвращении командиров «Азова»*
12 июля 2023, 20:33

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется в августе обсудить с Владимиром Путиным ситуацию о возвращении Украине командиров нацбатальона «Азов»*. Об этом сообщает ТАСС.
«Нам поступил запрос на освобождение их шести командиров. Мы приняли решение дать положительный ответ. После этого в России был сделан ряд заявлений, но после того, как они узнали детали, ситуация стала позитивной. В августе президент Путин приедет с визитом в Турцию, и я думаю, что у нас будет возможность с ним снова обсудить эти вопросы в формате тет-а-тет», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Вильнюсе. 

Ранее сообщалось, что директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин раскритиковал действия Турции, вернувшей главарей «Азова»*. Он заявил, что такой поступок «нехорошо характеризует турецкую сторону». 
 
*Организация признана террористической и запрещена на территории России

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#Турция
#Россия
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В США возросло количество крупных природных катастроф
12 июля 2023, 20:00

Фото: istockphoto/Sarah J Lee

За первые шесть месяцев 2023 года в США зафиксировано уже 12 крупных природных катастроф, ущерб от которых составлял не менее 1 млрд долларов. Такие цифры приводятся в отчете Национальных центров экологической информации (NCEI).
Такое количество природных катаклизмов значительно превышает среднегодовой показатель, отмеченный в период с 1980 по 2022 год. Тогда он составлял всего 8,1 катастрофы. Кроме того, по традиции стихийные бедствия в Северной Америке учащаются во второй половине года, передает «Коммерсант». Принимая это во внимание, нынешний год может оказаться аномально тяжелым для американцев.

По данным NCEI, в 12 природных катастрофах в этом году погибли более 100 человек, а общий ущерб от них превысил 32,7 млрд долларов. Это второй по величине показатель за последние 43 года. По итогам первых шести месяцев больший ущерб был нанесен только в 2021 году. Тогда он составил 42,5 млрд долларов. Всего с 1980 года в США зафиксировано 360 крупных природных катаклизмов, ущерб от которых составил 2,57 трлн долларов.

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#катастрофа
#катаклизм
#ущерб
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Зеленский попросил Уоллеса объяснить, как именно надо благодарить Запад
12 июля 2023, 19:37

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Зеленский отреагировал на претензию министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Украина недостаточно благодарна Западу за поставки вооружения. Об этом сообщает RT.
«Не понимаю вопроса. Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы ещё должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю», — приводит слова Зеленского RT

Украинские СМИ опубликовали видео, на котором Зеленский просит министра обороны Украины поблагодарить Уоллеса, после чего Алексей Резник произносит благодарственную речь. 

Ранее сообщалось, что Бен Уоллес во время брифинга на саммите НАТО напомнил, что принял от Киева список вооружения, которое бы хотела получить Украина. На такой шаг украинских властей он ответил: «Вы знаете, мы не Amazon». 

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#Украина
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Специалисты МАГАТЭ не нашли на Запорожской АЭС взрывчатых веществ
12 июля 2023, 19:24

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили на Запорожской АЭС мин либо каких-то других взрывчатых веществ. Об этом сообщается в релизе со ссылкой на главу организации Рафаэля Гросси.
В последние дни специалисты проводили осмотр помещений станции, но не нашли никаких взрывоопасных предметов. Для полного осмотра третьего и четвертого реакторов экспертам нужен доступ к крышам, который они в настоящее время ожидают получить, передает РИА Новости. Представители агентства также добавили, что на Ровенской, Южно-Украинской, Хмельницкой и Чернобыльской АЭС отсутствуют проблемы ядерной безопасности.

На днях президент Украины Зеленский заявил, ссылаясь на данные разведки, что Россия готовит террористический акт на Запорожской АЭС. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал подобные обвинения бредом, а постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратился к западным кураторам киевского режима с призывом не позволить ему организовать катастрофу на атомной станции. Он также добавил, что в абсурдности заявлений Зеленского могли убедиться специалисты МАГАТЭ, инспектирующие ЗАЭС.

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#магатэ
#заэс
#минирование
#эксперт
#зеленский
#лавров
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Жителей Подмосковья во второй раз пригласили на «Ночь в парке»
12 июля 2023, 18:54

Фото: Минкульт МО

В 50 парках Московской области 15 июля пройдёт мероприятие «Ночь в парке». Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Так, в парке культуры и отдыха «Скитские пруды» Сергиево-Посадского городского округа готовят пижамную вечеринку и выступление квинтета «Коктейль Классик».
 
В парке Малевича Одинцовского городского округа пройдут игра «Гигантская дженга» и мастер-класс «Лимонадовый Я», в парке «Ривьера» Можайского городского округа – творческие посиделки у огня многое другое.
 
Парк «Вербилки» Талдомского городского округа устроит молодёжный пикник, а парк семейного отдыха Дубны пригласил на творческие площадки и в зону вкусного угощения «Кофемания». 
 
По словам Каклюгиной, акция проводится во второй раз. В прошлом году её участниками стали более 80 тыс жителей и гостей Подмосковья. 
 
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#Минкульт МО
#парки
#Ночь в парке
#Московская область
#Подмосковье
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Самолёт ВВС Норвегии обнаружили у границы России
12 июля 2023, 18:49

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Самолёт ВВС Норвегии приблизился к границе России над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.
Средства контроля воздушного пространства России сегодня обнаружили объект, приближающийся к границе страны. На место был выслан истребитель МиГ-31, экипаж которого идентифицировал судно как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.

В центре уточнили, что при приближении российского истребителя норвежский самолёт сменил траекторию движения и улетел от границы России.

Кроме того, в Национальном центре отметили, что полёт российского истребителя совершался строго с соблюдением международных правил использования воздушного пространства. 

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#самолёт
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G7 рассказала о двусторонних обязательствах с Украиной
12 июля 2023, 18:31

Фото: iStock/Bet_Noire

Страны G7 помогут Киеву с оснащением военно-промышленного комплекса, поскольку безопасность Украины сохраняет безопасность Евроатлантического региона. А Украина, в свою очередь, обязуется провести необходимые реформы. Об этом говорится в декларации стран «Большой семёрки».
12 июля начнутся переговоры между странами-участницами G7 и Киевом для обсуждения двусторонних обязательств в области безопасности и официального оформления поддержки Украине.

Страны «Большой семёрки» обязуются:

– снабжать Украину современной военной техникой, уделяя особое внимание артиллерии, бронетехнике и средствам противовоздушной обороны;

– помогать в развитии ВПК Украины;

– подготавливать украинских военных;

– поддерживать инициативы в области киберзащиты, в том числе для противодействия гибридным угрозам.

Украина же обязуется продолжать:

– проведение реформ в судебной системе, экономике, правоохранительных органах;

– борьбу с коррупцией и уважать права человека и свободу СМИ;

– продвижение реформ в области обороны путём усиления демократического гражданского контроля над вооружёнными силами и повышения эффективности оборонных институтов и промышленности Украины.

«Другие страны, которые желают внести свой вклад в эти усилия по обеспечению свободной, сильной, независимой и суверенной Украины, могут присоединиться к этой совместной декларации в любое время», — говорится в декларации.

Обязательства G7 вступят в силу только после того, как завершится военный конфликт на Украине, отметил канцлер Германии Олаф Шольц.

Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество с G7 важно, но не заменит членство в НАТО. 

В России назвали поддержку со стороны G7 опасным шагом, поскольку в таком случае происходит посягание на безопасность России и игнорирование международный принцип неделимости безопасности.

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#G7
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