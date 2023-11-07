Газа должна остаться палестинской, заявили в США

Фото: iStock/rarrarorro
Представитель госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Газа должна остаться палестинской землей. Об этом Патель сообщил журналистам.
Патель отметил, что Вашингтон не поддерживает реокупацию Газы, «как не поддерживает и Израиль». По его мнению, США прорабатывают совместно с партнерами различные сценарии временного управления и параметры безопасности в секторе Газе.
Ранее глава Минобороны страны Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет бои в сердце города Газа при полной координации с ВВС и ВМС. По словам министра, сектор Газа — это «крупнейшая террористическая база, когда-либо построенная человечеством».
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Читайте также:
Израиль заявил о боях «в сердце Газы»
Колонна президента Палестины Махмуда Аббаса подверглась нападению
Пожилой еврей умер после ссоры со сторонниками Палестины в Калифорнии
Ранее глава Минобороны страны Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет бои в сердце города Газа при полной координации с ВВС и ВМС. По словам министра, сектор Газа — это «крупнейшая террористическая база, когда-либо построенная человечеством».
Читайте также:
Израиль заявил о боях «в сердце Газы»
Колонна президента Палестины Махмуда Аббаса подверглась нападению
Пожилой еврей умер после ссоры со сторонниками Палестины в Калифорнии
Екатерина Коршунова