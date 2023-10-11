«Где мои деньги...»: Зеленского высмеяли после слов про Израиль

Фото: РИА Новости / Стрингер
Пользователи социальной сети X высмеяли украинского президента Владимира Зеленского за его слова про Израиль. Зеленский в интервью телеканалу France 2 заявлял, что конфликтная ситуация между Израилем и ХАМАС может «отвлечь» внимание международного сообщества от конфликта на Украине.
Цитата Зеленского разлетелась по соцсетям после публикации американским журналистом Джексоном Хинклом. По его мнению, новые обстоятельства «сводят с ума» главу Украины.
Комментаторы предположили, что украинский лидер переживает за снижение стоимость его недвижимости в Израиле, что он специально выкидывает такие фразы, чтобы привлечь внимание, а также считают, что сейчас самое время вести переговоры с Россией. Фразы пользователей приводит РИА Новости.
«Где мои деньги... грустный голос президента», — посмеялся Bujo.
«Больше никаких вечеринок и шикарных домов», — написал ray khan.
«Операция по дебетовой карте отклонена», — пошутил пользователь с ником Jessie.Читайте также:
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