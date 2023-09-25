Гегемонии доллара предрекли крах

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Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто выразил мнение о том, что доллар США применяется как инструмент давления на другие страны. В интервью РИА Новости он высказал прогноз о возможном окончании доминирования доллара и предсказал, что в мировой торговле скоро появится альтернатива.
Хиль Пинто отметил, что уже наблюдается увеличение сделок, в которых энергоресурсы и продукты питания торгуются в валютах, отличных от доллара, и это явление будет продолжать расти.
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