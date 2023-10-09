Гейт: ЛАГ ценит позицию России по палестино-израильскому конфликту

Фото: РИА Новости/ Максим Блинов
Лига арабских государств (ЛАГ) ценит российскую позицию по урегулированию палестино-израильскому конфликту, об этом заявил генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт, по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Израиль и Палестину прекратить боевые действия. Он также напомнил, что Россия и ЛАГ (Лига арабских государств) заявили о неприемлемости любого насилия, взятия в заложники женщин и детей в зоне палестино-израильского конфликта.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Израиль и Палестину прекратить боевые действия. Он также напомнил, что Россия и ЛАГ (Лига арабских государств) заявили о неприемлемости любого насилия, взятия в заложники женщин и детей в зоне палестино-израильского конфликта.
«ЛАГ занимает логичную и сбалансированную позицию (по израильско-палестинскому конфликту), которую также заняла и Россия с первых дней конфликта, который в последние дни разгорелся сильнее. Также мы узнали о результатах вчерашних переговоров в СБ ООН. Мы благодарим российскую сторону за ту позицию, которую она занимает по этому вопросу, и ценим ее», - прокомментировал ситуацию Гейт.Читайте также:
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Евгения Парфентьева