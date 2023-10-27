Генассамблея ООН призвала Израиль и Палестину к немедленному перемирию

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Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает РБК. В поддержку документа высказались 120 государств, включая Российскую Федерацию, Китай, Францию, Египет и другие страны.
Против резолюции «О защите гражданского населения и соблюдении правовых и гуманитарных обязательств» голосовали 14 стран, среди которых Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Венгрия, Парагвай и Гватемала. Воздержались 45 государств, включая Великобританию, Канаду, Германию, Данию, Болгарию, Индию, Италию, Румынию, Украину и Сербию.
Ранее корреспондент CNN рассказал, что на границе Израиля и сектора Газа идут танковые обстрелы. Он также заявил о множественных повреждениях сообщается в секторе Газа и городе Газа. В тоже время в самом анклаве заявили о серии мощных взрывов. Отмечается, что нынешняя атака на анклав может быть самой сильной с начала эскалации палестино-израильского конфликта.
В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения. Некоторые СМИ уже сообщают о начале наземной операции, анонсированной Израилем.
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Ранее корреспондент CNN рассказал, что на границе Израиля и сектора Газа идут танковые обстрелы. Он также заявил о множественных повреждениях сообщается в секторе Газа и городе Газа. В тоже время в самом анклаве заявили о серии мощных взрывов. Отмечается, что нынешняя атака на анклав может быть самой сильной с начала эскалации палестино-израильского конфликта.
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Артем Путинцев