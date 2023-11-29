Генассамблея ООН призвала Израиль освободить Голанские высоты

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Генеральная Ассамблея ООН приняла повторную резолюцию с призывом к Израилю освободить Голанские высоты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты соответствующего голосования. По данным газеты, в поддержку резолюции высказалась 91 страна, в то время как 8 проголосовали против, а 62 воздержались.
Как сказано в документе, члены Организации Объединённых Наций «глубоко обеспокоены тем, что Израиль не ушел с сирийских Голанских высот, которые были оккупированы с 1967 года, вопреки соответствующим резолюциям СБ ООН и Генассамблеи».
При этом надо отметить, что резолюции Генассамблеи, в отличие от резолюций Совета безопасности ООН, не носят обязательного характера.
Голанские высоты являются спорной территорией на Ближнем Востоке. Большая её часть контролируется Израилем, а восточная часть находится под контролем Сирии. Израиль аннексировал контролируемые им территории фактически в 1981 году, аннексия не была признана большинством международного сообщества.
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При этом надо отметить, что резолюции Генассамблеи, в отличие от резолюций Совета безопасности ООН, не носят обязательного характера.
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Артем Путинцев