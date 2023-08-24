Гендиректор РФПИ Дмитриев: Расширение состава БРИКС+ — важнейший шаг

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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, член Делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев назвал расширение состава БРИКС+ важнейшим шагом для увеличения взаимных инвестиций стран-участниц.
«Расширение состава стран-участниц БРИКС+ является важнейшим шагом для увеличения взаимных инвестиций стран БРИКС+ и более активного взаимодействия их финансовой и платёжной инфраструктуры», — отметил в беседе с RT Дмитриев.
Он пояснил, что с расширением БРИКС страны смогут реализовать множество полезных для себя инициатив.
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