Генерал Алексеев призвал ЧВК «Вагнер» одуматься

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«Я с первого года существования ЧВК «Вагнер» выполнял с вами различные задачи. Взаимодействую активно и сейчас. Я с огромным уважением отношусь к командирам и бойцам этой частной военной компании. Но то, что происходит сейчас – это вопиющий факт, который кроме как «помешательством», я не могу объяснить другими словами», - заявил Алексеев в своем видеообращении.
Алексеев подчеркнул, что это удар в спину стране и президенту России Владимиру Путину. Только он вправе назначать высший руководящий состав ВС РФ, и покушение на его власть является государственным переворотом, уверен генерал-лейтенант. Он также призвал прекратить все действия ЧВК «Вагнер» и одуматься, так как подобная провокация могла быть сделана только врагами России.
По словам Алексеева, никакой вооруженной провокации против «вагнеровцев» не было.
Ранее генерал Сергей Суровикин, командовавший спецоперацией, в видеообращении к бойцам ЧВК «Вагнер» призвал их «остановить колонны» и «решить все проблемы только мирным путем». Таким образом, Суровикин призвал «вагнеровцев» подчиниться «воле и приказу» всенародно избранного президента России.