Генерал Келли: Россия и Китай тренируются на самолетах США как на тренажёре

Фото: РИА Новости
Генерал ВВС США Марк Келли заявил, что ВВС России и Китая в разных горячих точках сталкиваются с американскими самолётами для тренировки. Об этом пишет Business Insider.
«Есть несколько причин, из-за которых это происходит. Одна из них заключается в том, что они [Россия и Китай] хотят потренироваться против лучших в мире, и они это могут», — цитирует издание слова Келли.
Читайте также:
Al-Jarida: «Хезболла» пригрозила мобилизацией, если США не остановят бои в Газе
Конгресс США одобрил законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины
В России сообщили о провале американских санкций
Диана Аванесян