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Генерал-майор Липовой: США не знают мест дежурства российских подводных лодок

01 сентября 2023, 12:15
Фото: istockphoto/Alexyz3d

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Россия обладает «невидимым» для США оружием. Его роль играют атомные подводные лодки (АПЛ), поскольку в Пентагоне никогда точно не знают, где именно находятся в конкретный момент времени субмарины Военно-морского флота РФ.

Такое мнение в беседе с изданием NEWS.ru высказал Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он отметил, что военное превосходство Соединенных Штатов сводится к нулю наличием на вооружении России АПЛ, этих убийц авианосцев, как назвал их генерал. Американские военные не знают, где именно дежурят наши субмарины, а удар по кораблям ВМФ США может быть нанесен откуда угодно. Также в Пентагоне не могут определить местонахождение передвижных ракетных комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами и беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» с ядерным оружием на борту, которые в США уже прозвали «машинами судного дня».

Генерал-майор Липовой не исключил, что Байден может ввязаться в открытое военное противостояние с Россией, чтобы иметь возможность оправдаться перед избирателями за огромные средства, потраченные на Украину. Штаты уже ведет скрытую войну с Россией, поддерживая киевский режим. Возможен и такой сценарий, считает военный эксперт, что Белый дом натравит на Россию своих европейских союзников, когда поймет, что Киев проигрывает. А когда и это не сработает, США придется открыто вступить в войну с Москвой.

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Лукашенко заявил о важности сохранения независимости Белоруссии
01 сентября 2023, 15:23

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости сохранения суверенитета государства, чтобы будущих граждан не поставили под плеть. Об этом сообщает агентство БелТА.
Он также добавил, что сохранение независимости важно для будущего. По его словам, если в Белоруссии будет как можно больше людей, готовых отстаивать свободу своего государства, то «мы (белорусы – ред.) точно никогда не пойдём под плётку и не наденем лапти».

Кроме того, сегодня, 1 сентября, Александр Лукашенко посетил Национальный детский технопарк.

Ранее замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов заявил, что Запад уже много лет стремиться сделать из Белорусии «вторую Украину». По его словам, такую тактику западные страны избрали ещё до начала Россией специальной военной операции на Украине.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#жители
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Стала известна тема встречи Путина и Эрдогана в Сочи
Путин и Эрдоган на встрече в Сочи обсудят международную проблематику
01 сентября 2023, 15:06

kremlin.ru

В Кремле рассказали о теме предстоящей встречи российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Встреча лидеров двух стран состоится в Сочи 4 сентября. 

Путин и Эрдоган обсудят вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества и актуальную международную проблематику. 

При этом, ранее источник «РИА Новости» сообщал, что главы России и Турции при встрече будут обсуждать зерновую сделку. Он также выразил надежду на плодотворность этих переговоров и возобновление зерновой сделки.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предстоящая встреча Путина и Эрдогана станет последним шансом для возобновления зерновой сделки. 

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#сочи
#путин
#реджеп тайип эрдоган
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Член ОП Данюк заявил о существующем внутриполитическом напряжении в Грузии
01 сентября 2023, 15:04

Фото: istockphoto.com/Timur Malazoniia

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк заявил, что начало процедуры импичмента со стороны правящей партии «Грузинская мечта» в отношении действующего президента Саломе Зурабишвили говорит о внутриполитическом напряжении в стране.
«Такая новость говорит о том, что существует определённое внутриполитическое напряжение. Согласно Конституции и в целом внутриполитической конфигурации, президент Грузии —представительская должность с достаточно ограниченными функциями. Но неоднократно именно президент выступала неким проводником западной позиции в контексте внутриполитических и внешнеполитических решений, которые в Грузии принимались», — прокомментировал в беседе с RT Данюк.

При этом, он предупредил, что начало такой процедуры может спровоцировать дестабилизацию общественно-политической ситуации. По его мнению, сейчас есть два пути решения данного вопроса: либо стороны найдут компромисс и удастся сохранить баланс в политической системе, либо президент государства буде отстранён.

Тем временем в политической жизни Казахстана также произошли изменения. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил от занимаемых должностей сразу четырёх министров: министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, министра информации и общественного развития Дархана Кыдырали, министра экологии и природных ресурсов Зульфию Сулейменову и министра культуры и спорта Асхата Оралова. Отмечается, что информация об этом появилась в пресс-службе президента страны.

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#президент
#политика
#грузия
#казахстан
#министр
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Захарова: Запад продолжит курс на отмену русской культуры
01 сентября 2023, 14:59

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова считает, что попытки отмены странами Запада русской культуры будут продолжаться и дальше. В настоящее время закончился только первый этап.
Об этом она заявила, выступая перед учащимися Горчаковского лицея Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в рамках марафона «Поделись своим знанием». Дипломат тем не менее отметила, что у здоровой части западного общества стало формироваться понимание того, что отмена русской культуры является настоящим безумием.

Захарова уточнила, что это является безумием не только потому, что Россия дала миру величайшие произведения литературы, искусства, музыки, которые потом мотивировали и направляли западных авторов. Но и потому, что безумие заразно и может коснуться их самих. Ведь в какой-то части планеты вдруг захотят отменить Шекспира, Сервантеса, Вольтера, а потом Леонардо Да Винчи, Родена и Рафаэля.

Тем не менее, официальный представитель российского дипломатического ведомства отнюдь не считает, что отмена Западом русской культуры закончилась. Она считает, что закончился только ее первый этап, своеобразный блицкриг в сфере культуры. Но это будет продолжаться, а ангажированные деятели стран Запада перейдут к более планомерным и продуманным действиям, заключила Мария Захарова.

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#россия
#отмена
#мгимо
#мария захарова
#дипломат
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В Подмосковье открыли 30 участков для голосования жителей новых регионов
01 сентября 2023, 14:45

Фото: Мособлизбирком

В Московской области открыли 30 избирательных участков для голосования жителей новых регионов России. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
Голосование на экстерриториальных избирательных участках по выборам депутатов законодательных органов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей состоится с 1 по 4 сентября в 24 городских округах Подмосковья.
 
Избирательные участки будут работать с 1 по 3 сентября с 8:00 до 20:00, а 4 сентября – с 8:00 до 15:00.

На территории тех городских округов региона, где подобные участки не образованы, выделены специальные помещения, где члены экстерриториальных комиссий будут проводить выездное голосование.
 
В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Подать заявление на дистанционное электронное голосование на выборы в Подмосковье, а также отозвать его, можно до 23:59 4 сентября. Для участия в ДЭГ избирателям необходимо подать заявление через портал госуслуг
 
Далее следует дождаться решения. В личный кабинет госуслуг придёт уведомление о результате рассмотрения заявления. Результат «Учтено ЦИК России» означает, что статус участника ДЭГ подтверждён.
 
В дни голосования нужно авторизоваться на портале ДЭГ с помощью учётной записи госуслуг, ознакомится с техническими условиями проведения ДЭГ, подтвердить свою личность и получить доступ к электронному бюллетеню.
 
Для желающих сохранится возможность прийти на избирательный участок и воспользоваться бумажными бюллетенями. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#мособлизбирком
#подмосковье
#московская область
#голосование
#выборы
#единый день голосования
#едг
#дэг
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В США признали, что зря не послушали Путина
Экс-разведчик США Шаффер: Вашингтон совершил ошибку, не послушав Путина
01 сентября 2023, 14:24

Фото: сайт Кремля

Экс-разведчик американских вооруженных сил Тони Шаффер заявил, что Запад совершил колоссальную ошибку, когда не прислушался к требованиям президента России Владимира Путина до начала СВО. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу George Galloway.
По словам бывшего американского разведчика, Британия не послушала российского президента, когда он озвучивал свои цели до начала спецоперации на территории Украины. США продолжили игнорировать Путина, что привело к усугублению конфликта.  

Шаффер добавил, что игнорирование требований российского президента могут привести к прямому столкновению с НАТО, если США и Британия не изменят подход. 

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#сша
#россия
#украина
#нато
#британия
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Буданов призвал перенести конфликт на территорию России
Буданов: Конфликт должен перейти на территорию России
01 сентября 2023, 13:56

Фото: iStock/IherPhoto

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что вооруженный конфликт должен перейти на территорию РФ. Об этом он сказал в эфире телеканала «1+1».
Прежде, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт не должен перейти на российские территории, так как в этом случае Украина останется одна. 
 
Буданов не согласился с мнением украинского лидера и заявил, что военные действия должны быть перенесены на территорию РФ, так как чем шире будут операции, тем лучше. Глава украинской разведки подчеркнул, что имеет ввиду в том числе те территории, на которые Россия оказывает влияние. 

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#россия
#президент
#украина
#операции
#владимир зеленский
#рф
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Ракетный комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство
Борисов: Стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство
01 сентября 2023, 13:27

Фото: iStock/macky_ch

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство.
Об этом глава госкорпорации рассказал во время марафона «Поделись своим знанием».

Прежде, о скором заступлении на боевое дежурство комплексов «Сармат» говорил президент России Владимир Путин. Он отметил, что комплекс с тяжелыми ракетами будет готов к выполнению боевых задач в ближайшее время. Он также отметил, что Россия работает над перевооружением войск, оснащая их современными средствами. 

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#россия
#владимир путин
#президент
#комплекс
#сво
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Кремль: Военные производства на Украине не повлияют на цели СВО
Песков: Объекты военного производства на Украине станут целями для ВС России
01 сентября 2023, 13:15

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение объектов военного производства на Украине не будет способствовать разрешению конфликта. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
По словам спикера Кремля, размещение производств британских вооружений, Россия воспринимает отрицательно. Он пояснил, что объекты, которые направляют огонь по российским территориям, становятся целями для ВС РФ.

Песков отметил, что размещение объектов военного производства на Украине не изменит целей спецоперации и не повлияют на разрешение вооруженного конфликта. 

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