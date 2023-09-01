Генерал-майор Липовой: США не знают мест дежурства российских подводных лодок

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Россия обладает «невидимым» для США оружием. Его роль играют атомные подводные лодки (АПЛ), поскольку в Пентагоне никогда точно не знают, где именно находятся в конкретный момент времени субмарины Военно-морского флота РФ.
Генерал-майор Липовой не исключил, что Байден может ввязаться в открытое военное противостояние с Россией, чтобы иметь возможность оправдаться перед избирателями за огромные средства, потраченные на Украину. Штаты уже ведет скрытую войну с Россией, поддерживая киевский режим. Возможен и такой сценарий, считает военный эксперт, что Белый дом натравит на Россию своих европейских союзников, когда поймет, что Киев проигрывает. А когда и это не сработает, США придется открыто вступить в войну с Москвой.
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Александр Бойцов