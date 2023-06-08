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Генерал Милли: США, Китай и Россия являются сверхдержавами

08 июня 2023, 21:59

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Начальник Генштаба США Милли назвал Россию, Китай и США мировыми сверхдержавами
Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что в формирующемся многополярном мире Соединенные Штаты, Китай и Россия занимают позиции сверхдержав. Об этом пишет РИА Новости.

«В период холодной войны было две великие державы. После падения Берлинской стены был период, когда США оставались единственной сверхдержавой. Сегодня становится понятно, что мы находимся в многополярной среде с как минимум тремя великими державами: США, Россией и Китаем», — сказал Милли в ходе церемонии выручения дипломов выпускникам Университета национальной обороны.


При этом часть других стран тоже начинают приближаться к ведущим позициям, открыто заявляя о своих амбициях на мировое лидерство, добавил военный.

Милли выразил уверенность, что Китай стремится к конфронтации с США и соседями. По его словам, Пекин в ближайшие десять лет намерен стать региональным гегемоном в азиатском регионе и нарастить военную мощь, превосходящую американские возможности.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Китай призвал не допустить ядерную катастрофу из-за Каховской ГЭС. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
#Россия
#США
#Китай
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Букины из сериала «Счастливы вместе» вернутся на российские экраны
05 июля 2023, 16:53

Фото: iStock/simpson33

Телеканал ТНТ покажет новый сериал «Букины» о Геннадии Букине и его семье, которые известны телезрителям по сериалу «Счастливы вместе». Об этом сообщают в пресс-службе телеканала ТНТ.
К своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Сообщается, что в сериале будет десять эпизодов.

«Теперь мы рады объявить, что на ТНТ вернется ваша любимая телесемья Букиных!», — сообщила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

«Меня очень часто спрашивали, чем бы мог заниматься Гена Букин в 2023 году, каким бы он был. И скоро мы все узнаем ответ на этот вопрос!», — рассказал исполнитель роли Гены Букина Виктор Логинов.

Напомним, сериал «Счастливы вместе» выходил с 2006 по 2013 год.

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#ТНТ
#сериал
#телевидение
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В Нижегородской области мужчина убил пару и сжёг дом, чтобы скрыть преступление
05 июля 2023, 16:52

iStock/Dzurag

В Нижегородской области 25-летний мужчина избил до смерти пару сожителей, 58-летнего пенсионера и 46-летнюю женщину, а потом поджег дом вместе с ними.
Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по Нижегородской области.
 
Убийство случилось в деревне Звягино Вачского района. Пожарные ликвидировали возгорание и обнаружили два трупа.
Помимо отравления угарным газом у мужчины и женщины были сломаны ребра.

Выяснилось, что 25-летний мужчина избил своих соседей, с которыми у него был конфликт, а потом решил сжечь их дом, чтобы скрыть улики.
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

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#Нижегородская область
#убийство
#поджёг
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Психолог Булгакова: «Лунная соната» Бетховена хорошо помогает заснуть
05 июля 2023, 16:43

Фото: istockphoto.com/Pheelings Media

Доцент кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова заявила, что для того, чтобы хорошо заснуть, можно слушать медитативную музыку, звуки природы и классические произведения.
«Расслабиться поможет «вечная» классика: «Лунная соната» Бетховена, «Лунный свет» Дебюсси, «Маленькая ночная серенада» Моцарта, произведения Чайковского и Рахманинова. Или современная музыка: джаз, «космические» композиции Жан-Мишеля Жара или Дидье Маруани, trance vocal, звуки природы», — пояснила в беседе с NEWS.ru Булгакова.

По её словам, перед сном не подойдут резкие ударные мотивы в музыкальных композициях. Кроме того, специалист рекомендовала при этом не использовать наушники.

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#психолог
#музыка
#сон
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Генерал Генштаба ВСУ Громов: удар по Чонгарскому мосту был нанесен Киевом
05 июля 2023, 16:35

Фото: iStock/Juan-Enrique

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов заявил, что удар по Чонгарскому мосту был совершен ВСУ с помощью дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом передает Укринформ.
По его словам, британские ракеты большой дальности Storm Shadow класса «воздух-земля» заслуживают отдельного внимания. Именно с помощью этих ракет Украина имеет возможность наносить удары по российским важным военным объектам на удаленности до 250 километров.

«Свидетельством эффективности крылатых ракет данного класса является повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара», - сказал Громов.

Напомним, мост, расположенный между Крымом и Херсонской областью, подорвали в ночь на 22 июня. При этом уже 3 июля движение по Чонгарскому мосту открыли после ремонта.

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#Чонгарский моск
#Украина
#ВСУ
#удар
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Георгий Дронов пообещал новые сюжетные повороты в сериале о Букиных
05 июля 2023, 16:31

Фото: istockphoto.com/Светлана Шевченко

Актёр Георгий Дронов, который являлся режиссером изначальной версии продолжения ситкома «Счастливы вместе», заявил, что в продолжении сериала, которое выйдет под названием «Букины», зрителям стоит ожидать резких и неожиданных поворотов сюжета.
«Я рад, что «Счастливы вместе» возвращается на экраны, пока не знаю, смогу ли поучаствовать в качестве режиссера в новом проекте. Могу сказать, что стоит ожидать новых резких сюжетных поворотов, это делается как для зрителей, так и для актёров, которые принимали участие в съёмках. Так что с удовольствием будем ждать возвращения сериала», — поделился в беседе с NEWS.ru Дронов.

Телесериал «Счастливы вместе» вновь вернётся на российские экраны. В нём примут участие актёры Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

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#сериал
#телевидение
#общество
#культура
#режиссёр
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Новое здание школы олимпийского резерва по единоборствам в Можайске откроют в декабре
05 июля 2023, 16:31

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Новое здание для спортшколы олимпийского резерва по дзюдо и самбо в Можайске откроют в декабре. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и поговорил со спортсменами.
«Сегодня приехали проверить, как идёт строительство нового здания спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо. Это долгожданный объект для всех, кто занимается этими видами единоборств. Открыть ФОК планируем уже в декабре этого года. Это большой проект. Здесь будет три спортзала, тренажёрный зал, инструкторские, раздевалки, – поделился планами Воробьёв
Он напомнил, что на 2025-2026 годы в Можайске запланирован ещё один крупный проект – реконструкция стадиона «Спартак». Там создадут футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом, беговыми дорожками, площадку для баскетбола и волейбола.
 
Интерес к единоборствам в округе растёт, и нынешнее здание спортшколы не вмещает всех желающих. Строительство нового спорткомплекса решит проблему. Площадь объекта составит 5,6 тыс кв м. Предполагаемая посещаемость комплекса – 800 человек в день
«Планируем сдать ФОК в сентябре. Сейчас идут отделочные работы и прокладка внешних инженерных сетей», – сказал гендиректор подрядной организации Нариман Сулейманов
В Можайске одна из самых сильных школ самбо в России. Единоборствами занимаются сотни спортсменов под руководством 12 тренеров. Ребята завоёвывают призовые места на международных и всероссийских соревнованиях. 53 спортсмена входят в сборную Московской области, девять – в сборную России. 
«Сейчас у нас занимаются 670 человек, помещений не хватает. Когда к нам приезжал Андрей Юрьевич, мы встречались у Дворца спорта «Багратион», рассказали ему, что не хватает площадей, желающих заниматься очень много. Он обещал рассмотреть вопрос о строительстве нового ФОКа. О таком ФОКе можно только мечтать. Здесь будет два больших зала борьбы и один – многофункциональный», – сказал директор спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Валерий Нагулин.
Он добавил, что теперь в помещении можно будет проводить соревнования федерального уровня. Так, на июнь будущего года в ФОКе запланировано первенство России по самбо среди юношей. 
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#ФОК
#спорт
#самбо
#дзюдо
#строительство
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Склад металлопроката построили в Дмитровском округе
05 июля 2023, 16:28

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Региональное министерство жилищной политики выдало разрешение на ввод в эксплуатацию здания склада в поселке Останкино Дмитровского городского округа.

Застройщиком проекта выступил ООО «Стандарт», инвестировавший в проект 25 млн рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Склад объект площадью 1470 кв. метров предназначен для хранения сортового металлопроката: швеллера, арматуры и другого. Помещение оборудовано необходимыми техническими коммуникациями и стеллажной системой. Объем хранимой продукции составляет порядка 40 тонн.

Реализация проекта помогла создать 7 рабочих мест.

Строительство объекта реализовывалось при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах для эффективного достижения целей. ЦСС снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.

Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#Строительство
#ЦСС
#склад
#Дмитров
#Дмитровский округ
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В Санкт-Петербурге локализовали пожар на складе с покрышками
05 июля 2023, 16:16

Фото: iStock/Distortion Media

Городской главк МЧС сообщает, что в Санкт-Петербурге локализовал пожар с покрышками на площади трех тысяч квадратных метров, передает пресс-служба МЧС России.
Уточняется, что прокуратура Санкт-Петербурга взяла на контроль проверку, которую начала МЧС по факту произошедшего. Информация о пострадавших пока не сообщалась.

Напомним, 5 июля загорелся ангар с покрышками во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Площадь пожара с 400 квадратных метров увеличилась до 3500 квадратных метров.

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#пожар
#Санкт-Петербург
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В Москве поймали маньяка, напавшего на женщину в Битцевском парке
05 июля 2023, 16:13

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который напал на женщину в Битцевском парке столицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Согласно сообщению, 42-летняя женщина, проживающая в Чертаново, заявила, что в понедельник, 3 июля, во время утренней пробежки в парке на нее напал маньяк. Мужчина обхватил ее руками сзади и начал лезть под одежду. Однако спортсменка не растерялась, ударила нападавшего и убежала.

По горячим следам полицейскими был задержан 27-летний мужчина. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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#маньяк
#Москва
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