Генерал Милли: США, Китай и Россия являются сверхдержавами

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«В период холодной войны было две великие державы. После падения Берлинской стены был период, когда США оставались единственной сверхдержавой. Сегодня становится понятно, что мы находимся в многополярной среде с как минимум тремя великими державами: США, Россией и Китаем», — сказал Милли в ходе церемонии выручения дипломов выпускникам Университета национальной обороны.
Милли выразил уверенность, что Китай стремится к конфронтации с США и соседями. По его словам, Пекин в ближайшие десять лет намерен стать региональным гегемоном в азиатском регионе и нарастить военную мощь, превосходящую американские возможности.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Китай призвал не допустить ядерную катастрофу из-за Каховской ГЭС. Подробнее об этом читайте в нашем материале.