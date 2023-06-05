Генерал США Мили заявил, что пока рано говорить об успехе наступления ВСУ

Также он отказался давать прогнозы на результаты наступательных операций украинской армии. При этом генерал высоко оценил подготовленность бойцов ВСУ.
«США и наши союзники в Европе предоставили снаряжение, обеспечили подготовку, предоставили разведывательную информацию, чтобы поддержать их», — подчеркнул Мили.
Ранее американское издание The New York Times считает, что Киев может лишиться западной поддержки из-за нацистской символики, которую Вооружённые силы Украины нашивают на свою форму.
Западные политики боятся признавать факт наличия нацистской идеологии в рядах ВСУ, потому что тогда им придётся признать, что цели России в СВО абсолютно объективны.