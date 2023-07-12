Генерал США: Поведение Зеленского играет на руку Путину

Фото: РИА Новости/Стрингер
Реакция Зеленского на позицию НАТО по вступлению Украины в альянс играет на руку России. Об этом сообщил отставной генерал США Барри Маккафри изданию Newsweek.
Эксперт утверждает, что Зеленский ведёт себя так, будто борется против НАТО, поэтому настаивать на вступлении Украины в альянс «безрассудно». Пока Зеленский «стучится в закрытую дверь», он создаёт выгодное положение для России.
Члены альянса, по словам Маккафри, не хотят принимать участия в украинском конфликте и, тем более, воевать против России. А Украина, не входящая в блок, получает достаточную военную, экономическую и гуманитарную помощь.
Ранее сообщалось, что Зеленский отказался выступать на саммите НАТО из-за формулировки декларации о приёме Украины в альянс.
Читайте также:
Зеленский отказался от выступления на саммите НАТО
Столтенберг: НАТО упростит вступление Украины в альянс
Подоляк: Украина знала, что не получит приглашение в НАТО на саммите
Члены альянса, по словам Маккафри, не хотят принимать участия в украинском конфликте и, тем более, воевать против России. А Украина, не входящая в блок, получает достаточную военную, экономическую и гуманитарную помощь.
Читайте также:
Зеленский отказался от выступления на саммите НАТО
Столтенберг: НАТО упростит вступление Украины в альянс
Подоляк: Украина знала, что не получит приглашение в НАТО на саммите
Анастасия Чинкова