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Генерал США: Поведение Зеленского играет на руку Путину

12 июля 2023, 11:42

Фото: РИА Новости/Стрингер

Реакция Зеленского на позицию НАТО по вступлению Украины в альянс играет на руку России. Об этом сообщил отставной генерал США Барри Маккафри изданию Newsweek.
Эксперт утверждает, что Зеленский ведёт себя так, будто борется против НАТО, поэтому настаивать на вступлении Украины в альянс «безрассудно». Пока Зеленский «стучится в закрытую дверь», он создаёт выгодное положение для России.

Члены альянса, по словам Маккафри, не хотят принимать участия в украинском конфликте и, тем более, воевать против России. А Украина, не входящая в блок, получает достаточную военную, экономическую и гуманитарную помощь.


Ранее сообщалось, что Зеленский отказался выступать на саммите НАТО из-за формулировки декларации о приёме Украины в альянс.

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#Украина
#НАТО
#Россия
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Экстренные службы предотвратили теракт на газопроводе в Самарской области
12 июля 2023, 11:59

Фото: istockphoto/aerogondo

Неизвестные планировали подорвать газопровод в Самарской области. Специальным службам удалось предотвратить ЧП, которое могло привести к разрушительным последствиям.
Сначала на коммуникации была выявлена утечка газа. Прибывшая ремонтная бригада обнаружила в трубе круглое отверстие диаметром около 25 миллиметров, сообщает сетевое издание URA.RU. Затем в 60 метрах от места утечки сотрудники поисковой группы нашли самодельное взрывное устройство (СВУ). Подъехавшие саперы обезвредили опасный предмет на месте.

По информации телеграм-канала Baza, СВУ состояло из пластиковой трубы, куда были засыпаны взрывчатые вещества, взрывателя и таймера, в качестве которого был использован отечественный будильник «Рубин». Время взрыва было установлено на 12 часов. Пакет с СВУ крепился к трубе изоляционной лентой.

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#самарская область
#газопровод
#взрыв
#сву
#саперы
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Myśl Polska: В Польше боятся мнимой угрозы шпионажа в пользу России
12 июля 2023, 10:38

Фото: iStock/ffikretow

В Польше наблюдается глобальная истерия из-за мнимой угрозы российского шпионажа. Об этом сообщает Myśl Polska.
«Хоть сюрреализм действий ABW (Агентство внутренней безопасности) налицо, <...> последствия самые серьёзные и реальные. Истерия «русские под каждой кроватью» — это не просто предвыборная уловка или дымовая завеса для отсутствия реальных успехов нынешней команды (правительства)», — написал обозреватель издания Конрад Рекас.
Борьба с российским шпионажем в Польше – это, на самом деле, попытка освободить свои территории от действий общеприменимого права. А формула «неосознанного шпионажа», которая теперь имеется в польском уголовном кодексе, создана, чтобы избежать ведения независимой и оппозиционной деятельности в стране.

Рекас напомнил, что в Польше уже арестовали граждан из-за подозрений в шпионаже в пользу России. Обвинения предъявили нескольким людям, которые фотографировали поезда, хоккеисту Максиму Сергееву, критикам поддержки Украины и др.

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#Польша
#Россия
#шпионаж
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Глава МИД Украины Кулеба: В Киеве не знают об условиях, необходимых для приглашения в НАТО
12 июля 2023, 10:33

Фото: iStock/olegda88

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, о каких условиях предоставления членства в НАТО говорит альянс.
Кулеба сообщил, что Киев не осведомлен об условиях, которые необходимо выполнить для вступления в объединение. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода»*.

Он назвал сложившуюся ситуацию проблемной и задался вопросом о том, кем должны быть сформулированы условия и когда это будет сделано. По его мнению, у Киева и членов НАТО разные позиции относительно вступления в блок Украины. Он также заявил, что все необходимые условия уже соблюдены.  

«Еще раз наша позиция: есть все условия для того, чтобы пригласить Украину стать членом НАТО. <...> Их позиция - есть какие-то условия, которые нужно выполнить», - пояснил Кулеба.
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*признано в РФ СМИ-иноагентом

#Украина
#Киев
#Кулеба
#НАТО
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Польские пользователи Twitter посоветовали Дуде не говорить по-английски во избежание позора
12 июля 2023, 10:03

Фото: РИА Новости/Анатолий Кирияк

На официальной странице офиса президента Польши Анджея Дуды появилось заявление о саммите НАТО в Вильнюсе. Пользователи сети тут же намекнули главе государства о вещах, которых лучше не делать во время официальных выступлений.
Один из комментаторов решительно не рекомендовал Дуде разговаривать по-английски, прямо заявив, что полякам уже достаточно стыда. Другой пользователь посоветовал президенту спрятать гордость подальше и взять переводчика, передает РИА Новости. В комментарии к выступлению главы государства поляк отметил, что после шести-семи лет президентства стоило бы разговаривать на уровне носителя языка, а не второклассника.

Пользователь с ником Richard Goldman буквально взмолился: «Во имя Польши, прошу, возьми с собой переводчика!» Другой комментатор также призвал Дуду не позориться и воспользоваться услугами переводчика. Невысокое мнение поляков о способности к языкам своего президента подытожила пользовательница с никнеймом Ewa_S. «Стыдно за пана», — написала она.

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#дуда
#польша
#пользователь
#английский язык
#переводчик
#саммит
#президент
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Белый дом анонсировал объявление гарантий безопасности для Украины
12 июля 2023, 09:54

Фото: iStock/YayaErnst

В Белом доме сообщили, что США и другие страны «Большой семерки» сегодня объявят о гарантиях безопасности для Украины.
По предварительной информации, Украине будет представлен план помощи в построении вооруженных сил, которые смогут сдерживать атаки и защищать свои территории.

Участники G7 проведут переговоры с Киевом по достижению двусторонних гарантий безопасности.

Ранее Британская канцелярия сообщала, что G7 12 июля согласует общие принципы гарантий безопасности Украине. Речь шла об обсуждении долгосрочной помощи Киеву. 

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#Белый дом
#Украина
#гарантии
#саммит
#НАТО
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Посольство Китая в ЕС: Пекин даст отпор любым действиям НАТО, вредящим его интересам
12 июля 2023, 09:41

Фото: iStock/Sky_Blue

Китай намерен решительно противостоять продвижению НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион.
В Китае указали на то, что страна будет усиленно защищать свой суверенитет и безопасность. Об этом заявила дипломатическая миссия КНР в ЕС после встречи членов альянса в Вильнюсе.

В посольстве отметили, что любые действия, которые будут создавать угрозу интересам Китая или его законным правам, будут пресечены. По мнению дипломатов, принятый на саммите документ НАТО, содержит менталитет холодной войны и позиция Китая в нем умышлено искажена. 

Напомним, что в документе НАТО говорится о том, что Китай проводит политику принуждения и бросает вызов альянсу. 

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#Китай
#НАТО
#ЕС
#саммит
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NYT: В администрации США идут дебаты насчет передачи дальнобойных ракет Украине
12 июля 2023, 09:27

Фото: iStock/rarrarorro

Чиновники администрации президента США Джо Байдена обсуждают вопрос поставок Украине тактических баллистических ракет ATACMS.
По словам собеседников американского издания, арсенал ракет у США относительно небольшой и оружие предназначено для других целей Пентагона.

В настоящее время в Белом доме идут дискуссии относительно поставок Украине ракет ATACMS, однако, их передача Киеву, поставит под угрозу вооруженные силы США, которые рассчитывают их применять в других точках. Издание подчеркивает, что США признают то, что Украина нуждается в ATACMS, но не спешат делиться данным видом оружия.  

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#ракеты
#Украина
#США
#поставки оружия
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Посол Антонов: саммит НАТО показал настрой альянса на конфронтацию с Россией
12 июля 2023, 09:13

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Саммит НАТО в Вильнюсе показал стремление североатлантического блока сосредоточить максимальное количество войск на границах с Россией. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Дипломат отметил, что все заявления, прозвучавшие на саммите, только подчеркнули антироссийскую заряженность альянса. Он добавил, что на борьбу с Россией в настоящее время брошены все ресурсы НАТО, передает РИА Новости. Однако, добавил посол, это никак не скажется на уверенности нашей страны в правильности своих действий.

Анатолий Антонов также заявил, что нет никаких сомнений в том, что все задачи специальной военной операции будут выполнены. Агрессивные решения и заявления альянса не скажутся на позиции Москвы. При этом, отметил дипломат, США по сложившейся традиции пытаются переложить на Россию ответственность за кризис архитектуры безопасности в Европе. В Вашингтоне никак не могут смириться с утратой глобальной гегемонии, заключил посол.

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#антонов
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#саммит
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#сша
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Британская канцелярия: G7 12 июля согласует общие принципы гарантий безопасности Украине
12 июля 2023, 08:44

Фото: iStock/nevenmn

В канцелярии британского премьера Риши Сунака заявили, что сегодня Украина узнает гарантии безопасности, которые ей предоставят страны G7.
Сообщается, что будет подписана совместная декларация, в которой будут согласованы гарантии для Украины. Об этом сообщает телеграмм-канал KlymenkoTime.

По информации портала, декларация может предусматривать гарантии долгосрочной военной поддержки Киева со стороны членов объединения. В нее также войдут гарантии по обучению украинских солдат, поставки вооружений. 

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#Украина
#Британия
#декларация
#гарантии
#военная поддержка
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