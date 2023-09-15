Генерал Суровикин был замечен в Алжире

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев
Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин был замечен в Африке 15 сентрября. Фотографию, где присутствует Суровикин опубликовали в Facebook* на странице алжирской мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса.
Сообщается, что Экс-главком ВКС прибыл в Алжир в составе делегации Министерства обороны России. Об этом сообщает издание Lenta.ru.
Официальных комментариев от Минобороны по этому поводу не поступало.
Напомним, что ранее Суровикин потерял должность командующего ВКС после попытки мятежа Евгения Пригожина. Позже страница Сергея Суровикина была удалена с официального сайта Министерства обороны Российской Федерации.
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«Высокопоставленная российская делегация посетила Великую мечеть, гостей принял имам», — указано в публикации.
Напомним, что ранее Суровикин потерял должность командующего ВКС после попытки мятежа Евгения Пригожина. Позже страница Сергея Суровикина была удалена с официального сайта Министерства обороны Российской Федерации.
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Алина Юрчак