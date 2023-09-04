Генерал ВКС США Солтцман предупредил об угрозе разрушительной войны

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Война в космосе может поставить под угрозу жизнь всего человечества.
Об этом заявил командующий космическими силами США Ченс Солтцман изданию Newsweek.
По его словам, в результате такой войны космос засорится на много поколений вперёд. По мнению генерала, чтобы достичь военные цели, США необходимо лишить противника способности осуществлять нацеливание на американские спутники. Это война в её традиционном смысле, сказал в заключении Солтцман.
Первое оружие, которое могло летать в космос, было изобретено в нацистской Германии. Космические силы в РФ появились в 1992 году, а в 2015 они были включены в состав ВВС. Тогда же космические силы появились в ВС Китая. Сейчас всё больше стран работают над созданием военных структур, ориентированных на космос.
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«Если такая внеземная война вспыхнет, она может оказаться даже более разрушительной, чем традиционные воздушные, наземные и морские театры военных действий. Такая война может изменить жизнь людей на многие века вперёд», — сказал Ченс Солтцман.
Первое оружие, которое могло летать в космос, было изобретено в нацистской Германии. Космические силы в РФ появились в 1992 году, а в 2015 они были включены в состав ВВС. Тогда же космические силы появились в ВС Китая. Сейчас всё больше стран работают над созданием военных структур, ориентированных на космос.
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Мария Фирсова