Генерал ВСУ Кривонос обвинил Зеленского в «отмывании денег», выделенных на оборону

Глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн 18 августа заявила, что нужно как можно скорее передать Украине крылатые ракеты Taurus. Отвечая на вопрос, почему это до сих пор не сделано, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин оказывает значительную поддержку Киеву, но совсем не хочет войны между НАТО и Россией.