Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Президент Украины Владимир Зеленский занимается отмыванием денег, а не спасением ВСУ от атак российских войск. Об этом в эфире NEWSROOM сообщил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
По его мнению, именно на это направлено решение главы государства об укреплении обороны на Харьковском направлении.
Он также уточнил, что коррупционная проблема охватила всю оборонную отрасль Украины, из-за чего страна несёт постоянные потери. Военные не снабжены необходимым снаряжением, а системы ПВО неэффективны. Всё это создаёт огромную угрозу безопасности Украины.
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Он также уточнил, что коррупционная проблема охватила всю оборонную отрасль Украины, из-за чего страна несёт постоянные потери. Военные не снабжены необходимым снаряжением, а системы ПВО неэффективны. Всё это создаёт огромную угрозу безопасности Украины.
«Власть пытается делать вид, что у военных все хорошо. <…> Она готова пойти на все, чтобы обмануть народ», — сказал в заключение Кривонос.
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Анастасия Чинкова