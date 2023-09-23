Генерал ВСУ Тарнавский назвал минимальную цель для успешного контрнаступления

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Минимальной целью для успеха контрнаступления украинских военных будет являться оккупация города Токмак в Запорожской области. Такое заявление сделал командующий группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский в беседе с телеканалом CNN.
По его мнению, погода может стать значимым препятствием для наступления, но вероятность этого невелика, так как по большей части бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) продвигаются самостоятельно, не используя при этом тяжёлую технику.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский после переговоров в Конгрессе США и Белом доме заявил американским средствам массовой информации о том, что контрнаступление ВСУ продолжится осенью и зимой, несмотря на плохую погоду.
Как сообщает Министерство обороны России, армия Украины с 4 июня безуспешно ведет наступление. 12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская армия за время контрнаступления потеряла 71,5 тысяч военных, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. По словам главы государства, контрнаступление ВСУ не имеет результатов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Артем Путинцев