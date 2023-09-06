В Госдуме заявили о новой работе Суровикина

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Сегодня имя Сергея Суровикина исчезло из списка главнокомандующих видами Вооруженных сил на сайте министерства обороны РФ. Член комитета Государственной думы по обороне, генерал-полковник Виктор Заварзин заявил, что ничего страшного не происходит.
По сообщениям прессы, Суровикин не появлялся на публике с 24 июня, когда обратился с призывом к ЧВК «Вагнер» прекратить мятеж. В конце августа он ушел с поста главкома ВКС России. 4 сентября журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем телеграм-канале фотографию генерала, прогуливающегося под руку со своей женой Анной.
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Александр Бойцов