Генерала Суровикина заметили в одном из подмосковных храмов

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Бывшего командующего Объединённой группировкой войск в зоне СВО генерала Сергея Суровикина вместе с семьёй заметили в подмосковном храме. Об этом пишет издание «Новые известия».
Журналисты задали ему вопрос о месте нынешней службы, на что Суровикин ответил кратко: «Служу Отечеству. Больше никаких комментариев».
Не уточняется, в каком конкретно храме и в какой день был обнаружен Суровикин.
Ранее сообщалось, что в составе делегации Министерства обороны РФ генерал Суровикин отправился в Алжир. Он был обнаружен благодаря фотографии, которую опубликовала одна из алжирских мечетей на своей странице в соцсети 15 сентября.
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Не уточняется, в каком конкретно храме и в какой день был обнаружен Суровикин.
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Анастасия Чинкова