Генеральное консульство Германии в Новосибирске прекратило работу

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Закрылось генеральное консульство Федеративной республики Германия в Новосибирске. Прекращение работы дипломатического представительства стало ответной мерой на требование российской стороны сократить численность сотрудников немецкой дипмиссии до 350 человек.
Продолжают функционировать посольство Германии в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге. В ФРГ также закроются четыре российских консульства. К работе, помимо посольства в Берлине, будет допущено только одно.
Читайте также:
Генконсульство Германии прекратило работу в Калининграде
Президент Германии полчаса прождал в самолете в Катаре, пока его встретят
В Германии спрогнозировали изъятие средств для Киева из невоенных статей бюджета
Александр Бойцов