Генконсул России в Казахстане лишился своей должности

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Генеральный консул России в Казахстане Евгений Бобров лишился должности после своего заявления о негативной ситуации с русским языком в республике и притеснении русскоязычных граждан страны. Об этом 29 августа пишет казахстанское издание Orda.kz.
«Данный сотрудник уже не в Казахстане. Он уже здесь не работает. Он закончил свою дипмиссию», — так прокомментировал эту ситуацию официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.23 августа Бобров, который был российским представителем в Астане с осени 2018 года, заявил о «спаде в уровне использования и изучения русского языка» в Казахстане. По его мнению, это произошло из-за сокращения русского населения до 15,2%, а также потому, что министерство образования республики проводит курс «на изменение госпрограммы обучения с опорой на казахский язык».
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