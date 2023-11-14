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«Геноцид на глазах у всего мира»: Турция подала иск в МУС против Нетаньяху

Турция подала иск к Нетаньяху в МУС, обвинив его в геноциде в Газе
14 ноября 2023, 19:53
Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Правящая в Турции Партия справедливости и развития подала иск к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в Международный уголовный суд, выдвинув обвинения в геноциде в секторе Газа. Об этом сообщает адвокат партии Метин Кюлюнк в соцсети X (Ранее Twitter).

«Сегодня, представляя совесть граждан Турецкой Республики, мы подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против Гитлера 21-го века, израильского премьер-министра Нетаньяху», — выразил недовольство Кюлюнк.
По словам юриста, премьер-министр Израиля должен ответить перед судом за учиненный им в анклаве геноцид и преступления против человечности. Уточняется, что иск был подан совместно с двумя коллегами через турецкий Минюст, который направит документ из 23 страниц в МУС.


Адвокаты заявляют, что Нетаньяху применяет запрещенное международными конвенциями оружие в Газе «на глазах у всего мира».

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о гуманитарной паузе от боевых действий в городе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#оружие
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#партия
#министр
#израиль
#турция
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Политолог Шафир опроверг склонение КНР перед США на фоне приезда СИ в Штаты
14 ноября 2023, 19:37

Фото: istockphoto.com/WD Stuart

Политолог-международник Тимур Шафир заявил, что приезд китайского лидера Си Цзиньпина в США для встречи с американским президентом Джо Байденом вовсе не является признаком того, что Китай склонился перед Штатами.
«Если посмотреть на подоплёку этой будущей встречи, Си Цзиньпин едет туда с конкретными целями, которые для него вполне достижимы. Он едет в США как представитель одной из сверхдержав мира. Этот визит по значимости и эпохальности можно сравнить с поездкой 37-го американского президента Ричарда Никсона в СССР или визитом Леонида Брежнева в США», — отметил в беседе с «Царьградом» Шафир.

Тем временем американская сторона назвала целью приезд китайского лидера стабилизацию контактов и предотвращение скатывания к возможному конфликту.

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#сша
#украина
#китай
#политика
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В Кремле ответили на заявления президента Молдавии о России
Песков заявил, что Санду не учитывает итоги выборов, где ее партия проиграла
14 ноября 2023, 19:23

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал заявления президента Молдавии. Он заявил, что Майя Санду не учитывает итоги прошедших в стране выборов, где ее партия проиграла.

Так он ответил на заявления Санду про то, что у Молдавии нет общих тем для обсуждения с РФ. ПО словам Пескова, результаты голосования говорят обратное: гражданам Молдавии ближе сторонники сбалансированного выстраивания международных отношений. 

«Имеется в виду в том числе и нецеленаправленная линия на свертывание какого-либо диалога с Россией», — заявил Песков.
Он также подчеркнул, что в стране много сторонников развития сотрудничества с Москвой.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в расследовании диверсии на «Северных потоках» всё чаще фигурирует украинский след. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выборы
#россия
#президент
#сотрудничество
#итоги
#страны
#дмитрий песков
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Экс-госсекретарь США Помпео войдет в совет директоров оператора «Киевстар»
14 ноября 2023, 18:38

Фото: iStock/Ruslan Danyliuk

Бывший государственный секретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео займет место в совете директоров одного из крупнейших мобильных операторов Украины «Киевстар».
«Независимым неисполнительным директором совета директоров "Киевстар" станет бывший госсекретарь США Майкл Ричард Помпео», - говорится в сообщении оператора.
Помпео в 2020 году приезжал на Украину с рабочим визитом и встречался с президентом страны Владимиром Зеленским.

Кроме того, гендиректор телекоммуникационного холдинга Veon, в состав которого и входит «Киевстар», Каан Терзиоглу стал главой совета директоров крупнейшего сотового оператора Украины.

При этом в компании уточнили, что данные изменения в совете директоров указывают на приверженность компании VEON Украине, которая также хочет принять участие в восстановлении страны.

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#страны
#компании
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В Германии хотят лишить «беженку Меркель» гражданства за поддержку Палестины
Bild: в ФРГ хотят выдворить из страны «беженку Меркель» за антисемитизм
14 ноября 2023, 18:17

Фото: iStock/Pradeep Thomas Thundiyil

Немецкие политики призывают лишить гражданства ФРГ и выслать из страны за антисемитскую позицию «беженку Меркель» Рим Сахвиль родом из Палестины. Об этом пишет Bild.
Ранее палестинская девушка Рим Сахвиль поддержала Палестину в своих соцсетях.

Депутат бундестага Экхардт Реберг, лидер фракции консерваторов в бундестаге Торстен Фрай, а также генеральный секретарь Свободной демократической партии (СвДП) Линда Тойтеберг остро отреагировали на данную позицию девушки.

Свое прозвище она получила еще 2015 году, расплакавшись в прямом эфире во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая призналась, что Германия не может принять всех палестинцев, находящихся в ливанских лагерях для беженцев. После этого девочку стали называть «беженкой Меркель». В феврале текущего года Рим получила немецкое гражданство.

«Тот, кто как Рим, не разделяет наши ценности, не может стать немцем или оставаться им. Он обманным путем получил гражданство через натурализацию», - приводит издание слова Реберга.

Он подчеркнул, что людей, которые не разделяют демократические ценности ФРГ, необходимо лишать паспорта и гражданства. При этом Фрай также заявил, что немецкое гражданство предоставляется только сторонникам Израиля.

«Защита жизни евреев и права Израиля на существование являются одной из неотъемлемых ценностей нашей страны. Любой, кто не разделяет эти ценности, должен иметь проблемы в нашей стране», - в свою очередь заявила Тойтеберг.

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#гражданство
#защита
#ценности
#германия
#фрг
#депутат
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Депутат Затулин: Молдавия предпринимает попытки обострить отношения с Россией
14 ноября 2023, 17:54

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал слова президента Молдавии Майи Санду о долге перед «Газпромом», отметив, что при этом лидере Молдавии всеми силами пытается обострить отношения с Россией.
«Молдавия при Санду предпринимает во всех направлениях попытки не только отдалиться от России и всех остальных на постсоветском пространстве, кроме Украины и Прибалтики, но и обострить отношения, которые до сих пор удавалось компромиссным образом поддерживать, в том числе по вопросу газоснабжения», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Затулин.

Он добавил, что, учитывая недружественную политику Молдавии, «Газпром» не будет вечно одалживать этой стране.

А эксперт Финансового университета при правительстве России, аналитик Игорь Юшков заявил, что слова Санду о наличии доказательств того, что долг страны перед «Газпромом» составляет не $700 млн, а $9 млн, являются специально спланированными для того, чтобы не отдавать деньги.

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#газпром
#ес
#молдавия
#россия
#политика
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Песков сообщил о переносе совещания Путина по ТЭК
14 ноября 2023, 16:40

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о переносе совещания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое во вторник должен был провести российский лидер Владимир Путин.
Путин во вторник, 14 ноября, должен был провести совещание по развитию топливно-энергетического комплекса России. В рамках мероприятия планировалось обсудить вопросы подготовки к зиме, а также текущие вопросы.

«По сути в рабочем порядке уже были определены многие темы из тех, что были на повестке дня, поэтому было принято решение совещание перенести», - сказал Песков.

При этом он отметил, что о новых сроках совещания будет сообщено дополнительно.

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#совещание
#мероприятия
#поправки
#путин
#песков
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В Словакии официально заявили о прекращении отправки вооружения на Украину
Словакия больше не будет передавать Украине вооружение
14 ноября 2023, 16:31

Фото: iStock/Derek Brumby

Словакия перестанет отправлять на Украину военную помощь со своих складов. Такое заявление сделал новый министр обороны страны Роберт Калиняк и сообщил об этом генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.
«Мы предлагаем Украине достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической несмертельной помощи и в будущем больше не будем оказывать военную помощь со словацких складов», - говорится в сообщении словацкого министерства.
 
Накануне Париж также заявил, что хочет отказаться передавать Киеву вооружение из своих арсеналов, и рассчитывает заставить Украину покупать его у французских предприятий за счет специально выделяемых на это средств.

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#помощь
#вооружение
#париж
#счёт
#сша
#мид
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Боррель прокомментировал поставку Украине одного миллиона снарядов
Жозеп Боррель: У меня нет собственного склада боеприпасов для Украины
14 ноября 2023, 15:38

Фото: istock / undefined undefined

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что у него нет собственных боеприпасов для Украины. Об этом пишет РИА Новости.

«У меня нет боеприпасов в Брюсселе, нет склада боеприпасов, я должен мобилизовать склады европейских армий», — ответил политик на вопрос журналистов о перспективах поставки ранее согласованного миллиона единиц боеприпасов для Киева до конца этого года.
Он также заявил, что Евросоюз уже поставил около 300 тысяч боеприпасов.  

Боррель обратил внимание, что оборонная промышленность Европы много экспортирует. Около 40% продукции поставляют в третьи страны. Он подчеркнул, что возможно, необходимо сменить курс производства в сторону приоритетного направления Украины.

Ранее Боррель заявлял, что ЕС допускает оказание военной помощи Армении через Европейский фонд мира. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#поставки
#евросоюз
#боеприпасы
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Аналитик Юшков назвал «домашней заготовочкой» слова Санду о долге «Газпрому»
14 ноября 2023, 15:18

Фото: istockphoto.com/butenkow

Эксперт Финансового университета при правительстве России, аналитик Игорь Юшков заявил, что слова президента Молдавии Майи Санду о наличии доказательств того, что долг страны перед «Газпромом» составляет не $700 млн, а $9 млн, являются специально спланированными для того, чтобы не отдавать деньги.
«Это явно домашняя заготовочка. Сам аудит именно для этого был затеян. Они наняли какую-то контору, которая выполняла чётко поставленную руководством Молдавии задачу: «Опишите красиво, почему мы не должны возвращать долги «Газпрому». Ссылаясь на этот псевдоаудит, молдавские власти отказываются возвращать деньги «Газпрому», — прокомментировал в беседе с RT Юшков.

Кроме того, Майя Санду допустила вступление Молдавии в Европейский союз «в два шага».

«В худшем случае, если не удастся решить проблему Приднестровья до вступления в ЕС, мы допускаем, что будем осуществлять интеграцию в два шага», — приводят argumenti.ru со ссылкой на Radio Moldova слова Санду.

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