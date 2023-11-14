«Геноцид на глазах у всего мира»: Турция подала иск в МУС против Нетаньяху

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Правящая в Турции Партия справедливости и развития подала иск к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в Международный уголовный суд, выдвинув обвинения в геноциде в секторе Газа. Об этом сообщает адвокат партии Метин Кюлюнк в соцсети X (Ранее Twitter).
«Сегодня, представляя совесть граждан Турецкой Республики, мы подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против Гитлера 21-го века, израильского премьер-министра Нетаньяху», — выразил недовольство Кюлюнк.По словам юриста, премьер-министр Израиля должен ответить перед судом за учиненный им в анклаве геноцид и преступления против человечности. Уточняется, что иск был подан совместно с двумя коллегами через турецкий Минюст, который направит документ из 23 страниц в МУС.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о гуманитарной паузе от боевых действий в городе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак