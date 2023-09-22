Генпрокуратура Азербайджана завела уголовное дело после гибели миротворцев РФ

США, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан собираются расширить сотрудничество в области безопасности, экономики и энергетики. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи американского лидера Джо Байдена и президентов всех пяти стран Центральной Азии, состоявшейся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.