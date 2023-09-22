Генпрокуратура Азербайджана завела уголовное дело после гибели миротворцев РФ

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Генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждение уголовного дела из-за гибели в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Об этом говорится в Телеграм-канале ведомства.
«По обоим фактам Генеральным прокурором Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело», — проинформировали в ведомстве.
Напоминаем, что 20 сентября в районе Джанятага обстрелу из стрелкового оружия подвергся автомобиль с российскими военными.
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