Генпрокуратура признала нежелательным издание «Новая газета Европа»

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Генпрокуратура РФ признала деятельность издания «Новая газета Европа» нежелательной
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России организации «Новая газета Европа» (BDR Novaja Gazeta-Europe), об этом сообщает телеграмм-канал «Раньше всех. Ну почти».
По информации надзорного ведомства, была проведена соответствующая проверка, в ходе которой появились основания признать деятельность «Новой газеты Европы» нежелательной в РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в России признали нежелательной организацию WWF*.
Организация WWF* признана в России нежелательной
По информации надзорного ведомства, была проведена соответствующая проверка, в ходе которой появились основания признать деятельность «Новой газеты Европы» нежелательной в РФ.
Организация WWF* признана в России нежелательной
Анастасия Крестьянова