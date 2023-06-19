Генпрокуратура признала правозащитную организацию «Агора»* нежелательной

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Правозащитная организация «Агора»* признана Генпрокуратурой нежелательной на территории РФ
На территории России международная правозащитная организация «Агора»* получила статус нежелательной. Такое решение приняла Генеральная прокуратура.
Известно, что организация начала существовать в 2005 году как объединение юристов из Казани, Читы и Чувашии. В последующем в состав «Агоры»* вошло 50 адвокатов.
Ранее Генеральная прокуратура России приняла решение о признании деятельности Greenpeace** нежелательной в РФ. Причиной стали попытки вмешаться во внутренние дела государства.
В ведомстве объяснили, что организация финансирует деятельность российских иностранных агентов с того момента, как началась СВО на Украине. Кроме того, Генпрокуратура обвинила Greenpeace** в антироссийской пропаганде.
* организация внесена в реестр иностранных агентов.
** организация признана нежелательной.
Известно, что организация начала существовать в 2005 году как объединение юристов из Казани, Читы и Чувашии. В последующем в состав «Агоры»* вошло 50 адвокатов.
В ведомстве объяснили, что организация финансирует деятельность российских иностранных агентов с того момента, как началась СВО на Украине. Кроме того, Генпрокуратура обвинила Greenpeace** в антироссийской пропаганде.
* организация внесена в реестр иностранных агентов.
** организация признана нежелательной.
Андрей Гаврилов