Генпрокуратура РФ отменяет на новых территориях украинские судебные приговоры в отношении граждан

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Генпрокуратура РФ отменяет незаконные политические приговоры украинских судов в отношении жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые были выдвинуты до вхождения территорий в состав России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сейчас поступило уже 126 запросов об отмене судебных приговоров, семь из которых уже выполнены.
Уточняется, что граждане были осуждены украинскими судами за политические взгляды, а также за участие в референдумах о переходе под контроль России.
Ранее сообщалось, что врио ДНР Денис Пушилин и и.о. губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявили о готовности территорий к проведению сентябрьских выборов.
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Уточняется, что граждане были осуждены украинскими судами за политические взгляды, а также за участие в референдумах о переходе под контроль России.
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Анастасия Чинкова