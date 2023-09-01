Генпрокуратура РФ признала фонд «Свободная Бурятия» нежелательной организацией в России

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Фонд «Свободная Бурятия» признан нежелательной организацией в России из-за проведения антироссийских акций. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
В ведомстве подчеркнули, что все руководители организации проживают за пределами России, а в частности, в США, Чехии, Польше и Великобритании.
Кроме того, вместо ведения правозащитной деятельности, фонд занимается организацией массовых акций протеста в Бурятии, создаёт информационные угрозы и т.д. Также «Свободная Бурятия» расторгает контракты на службу в ВС РФ, составляет санкционные списки и передаёт их в международные инстанции.
В настоящее время решение Генпрокуратуры РФ направлено в Минюст РФ, а руководитель фонда уже включён в реестр иноагентов.
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Кроме того, вместо ведения правозащитной деятельности, фонд занимается организацией массовых акций протеста в Бурятии, создаёт информационные угрозы и т.д. Также «Свободная Бурятия» расторгает контракты на службу в ВС РФ, составляет санкционные списки и передаёт их в международные инстанции.
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Анастасия Чинкова