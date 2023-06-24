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Генпрокурор РФ Краснов доложил Путину об уголовном деле против Пригожина

24 июня 2023, 02:22

Фото: iStock/simpson33

Генпрокурор России оперативно доложил Путину об уголовном деле против Пригожина
Генпрокурор РФ Игорь Краснов уже доложил российскому лидеру Владимиру Путину о том, что против бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожина возбуждено уголовное дело о попытке организации вооруженного мятежа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Генеральный прокурор РФ Краснов доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела в связи с попыткой организации вооруженного мятежа», - рассказал Песков.


Кроме того, Песков уточнил, что Краснов сообщил президенту, что возбуждение такого уголовного дела совершенно законно.

Напомним, в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что информация, которая была распространена главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, не имеет никаких оснований, в связи с чем, в отношении него возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, ФСБ России возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Его также потребовали прекратить противоправные деяния.
#Игорь Краснов
#Евгений Пригожин
#Владимир Путин
#уголовное дело
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В Подмосковье рассказали о популярных разделах портала «Стань мамой в Подмосковье»
05 июля 2023, 11:37

Фото: istockphoto / Natalia Kuzina

В сервисе собраны советы и рекомендации, а также информация о состоянии мамы и малыша, которые разработаны опытными акушерами и гинекологами

Онлайн-сервис «Стань мамой в Подмосковье» будет полезен беременным и уже родившим женщинам, а также специалистам в области акушерства и гинекологии, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Теперь вся необходимая для будущих мам информация собрана в одном месте. На портале женщина сможет ознакомиться с советами и рекомендациями, подробно изучить родильные дома и перинатальные центры Подмосковья и многое другое. Портал начал работу в марте этого года и за это время его посетили уже почти 8 тыс. раз», - сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Самыми популярными для будущих мам разделами сайта стали страницы о роддомах и перинатальных центрах региона, а также получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье».

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#Беременность
#дети
#стань мамой в Подмосковье
#Подмосковье
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В Перми избили до комы дрессировщика московского цирка Корчагина
05 июля 2023, 11:29

istockphoto/Chainarong Prasertthai

Дрессировщик московского цирка Игорь Корчагин впал в кому после избиения в Перми.
Дрессировщик верблюдов Большого московского цирка Игорь Корчагин впал в кому после избиения резиновой дубинкой в Перми, пишет РЕН ТВ.
 
По словам дрессировщика Эдгарда Запашного, Корчагина избили сотрудники ЧОПа, которые приехали с проверкой в общежитие, где живут цирковые артисты на гастролях. В общежитие приехали около 5 машин ЧОПа, охранники проверяли документы у жителей.
 
Во время проверки документов между охранниками и артистами случился словесный конфликт. Многих артистов разбудили, они были недовольны. 
 
«Вдруг ЧОП стал применять специальные средства, доставал травматические пистолеты, размахивал ими в присутствии детей. Были использованы дубинки», - рассказывает Запашный.
 
Артист Игорь Корчагин впал в кому после избиения.
 
Артисты цирка говорят, что им поступают угрозы, а рядом с общежитием в Перми второй день дежурят неизвестные люди. Губернатор Пермской области взяли ситуацию на личный контроль.
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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#Пермь
#избиение
#дрессировщик
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В кабмине РФ сообщили, что пересчитают выплаты военным пенсионерам
05 июля 2023, 11:26

Фото: iStock/mizar_21984

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому, военным пенсионерам будут пересчитаны выплаты в случае участия в СВО на Украине.
Согласно документу, некоторые категории граждан, находившиеся на пенсии, но подписавшие контракт на прохождение военной службы, в том числе в зоне СВО, после ее окончания смогут самостоятельно выбрать, какую пенсию они будут получать. Об этом пишет агентство ТАСС.

Военные пенсионеры будут выбирать между получением ранее назначенной пенсией или той, которая будет рассчитана с учетом нового стажа. 

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#Мишустин
#военнослужащие
#пенсия
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Власти опровергли слухи об атаке дронов на Крымский район Кубани
05 июля 2023, 11:26

Фото: iStock/vadimrysev

Глава Крымского района Сергей Лесь опроверг слухи об атаке беспилотников, которые поступают местным жителям в мессенджерах. Об этом сообщают РИА Новости.
В сообщении жителей Крымска предупреждают об угрозе атаки беспилотников и просят «пройти в укрытие». Уточняется, что сообщения отправляют якобы от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Лесь также отметил, что в Крымске сохраняется стабильная ситуация, угрозы для жителей города нет.

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#Крымск
#беспилотник
#происшествия
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Сенатор Шейкин предложил ограничить скорость самокатов до 10 км/ч
05 июля 2023, 11:16

Фотобанк Московской области/Александр Кожохин

С предложением ограничить скорость самокатов до 10км/час в Совфеде выступил сенатор Артём Шейкин.
В Совфеде предложено ограничить скорость самокатов до 10км/час. С такой инициативой выступил сенатор Артём Шейкин. Он обратился к властям Москвы с предложением ограничить разрешённую скорость самокатов до 10км/час на тротуарах, пишет РИА Новости.
 
Артём Шейкин считает, что скорость электросамокатов сегодня слишком высока и никак несовместима с безопасностью на пешеходных зонах.

В России постоянно увеличивается число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). К примеру, в 2019 году - 147 случаев, в 2022 — 976. В прошлом году в таких авариях погибли 19 человек.

Ранее депутаты предлагали ввести ограничение скорости самокатов до 15 км/ч, запретить проезд по пешеходным улицам и установить возрастное ограничение на использование до 18 лет.

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#самокат
#самокаты
#Совфед
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Врач Киселевич перечислила витамины для женского здоровья
05 июля 2023, 11:10

istockphoto/Galina Zhigalova

По словам врача Наталии Киселевич, в капусте и редисе содержатся витамины, которые защищают грудь и матку от опухолей.
Наталия Киселевич рассказала «Ленте.ру», что рацион питания женщин обычно не сбалансирован. Дефицит микроэлементов и витаминов отражается на здоровье. У женщин отмечаются проблемная кожа, ногти, болезни костей, нарушения менструального цикла, депрессии.
 
Женщины репродуктивного возраста - в зоне повышенного риска из-за ежемесячных кровопотерь во время менструаций. Дефицит железа приводит к нарушениям менструального цикла и бесплодию, а во время беременности есть риск преждевременных родов, низкого веса младенца и кровопотери.
 
Дефицит фолиевой кислоты (витамин В9) отражается на коже, волосах, ногтях, слизистых оболочках ЖКТ.
 
Витамины А, С, Е и группы B сказываются на состоянии кожи и волос, репродуктивной системе женщины. Витамины А и С помогают укрепить иммунную систему. Они работают как антиоксидант и нейтрализуют свободные радикалы.
 
Также Наталия Киселевич рекомендует обратить внимание на индол-3-карбинол, содержащийся в капусте, редисе и других крестоцветных овощах. Он помогает регулировать уровень эстрогенов, снижает риск развития образований в молочных железах и матке.

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#здоровье
#женское здоровье
#витамины
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Сотрудники Росгвардии в Подмосковье задержали угнанный автомобиль
05 июля 2023, 11:06

Фото: пресс-служба Росгвардии по Московской области

Сотрудники Домодедовского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии Московской области по плану «Перехват» задержали подозреваемого в угоне автомобиля.

Ближе к вечеру на пульт централизованной охраны поступил сигнал об угоне автомобиля Ниссан Мурано в Ленинском городском округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба Росгвардии по Московской области.

Оперативно отреагировав на сигнал, сотрудники Росгвардии выехали по направлению к поселку Южные Горки-2, где через некоторое время обнаружили похожий на описание автомобиль, который совершал движение по Каширскому шоссе. 

Сотрудники вневедомственной охраны блокировали движение машины и провели задержание водителя. По данным произошедшего в отношении угонщика возбуждено уголовное дело.

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#Росгвардия
#преступленние
#угон машины
#автомобиль
#Ленинский округ
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Глава Минобороны Резников рассказал, чем примечательны российские системы радиоэлектронной борьбы
05 июля 2023, 10:54

iStock/Dmytro Sheremeta

По словам Алексея Резникова, РЭБ могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS.
Financial Times сообщает, что глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS.
 
Также издание Business Insider, ссылаясь на эксперта Королевского института оборонных исследований Томаса Уитингтона, писало, что ВС РФ эффективно борется с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с «умными» авиабомбами ВСУ, которые Украине передали западные партнеры.
 
По словам специалиста, проблемы связаны с тем, что у России есть мощные средства для подавления сигнала системы наведения GPS украинских авиабомб западного производства, даже таких как JDAM. Таким образом, он не могут достигать своих назначенных целей.

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#СВО
#ВСУ
#Украина
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Российские ученые сделают умные гаджеты на основе ткани
05 июля 2023, 10:47

Фото: iStock/gorodenkoff

Ученые из Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина создали инновационную технологию, с помощью которой токопроводящие покрытия можно наносить на текстильные материалы. Об этом сообщают «Известия».
Инновационная технология может стать основой для создания умных электронных устройств, которые встроены в одежду, обувь или аксессуары на тканевой основе. Главное отличие отечественной разработки от зарубежных аналогов — внутри ткани не требуется прокладка проводов.

Основу покрытия составляют углеродные нанотрубки, придающие покрытию свойства прочности и электропроводности. Высокая электропроводность поможет полученным покрытиям быть востребованными в различных сферах. 

«В итоге можно создать микрокомпьютеры на текстильной основе», — сообщил автор разработки, преподаватель кафедры «Технология художественной обработки материалов» Института мехатроники и робототехники РГУ Марк Федоров.

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#ученые
#технология
#гаджеты
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