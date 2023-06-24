Генпрокурор РФ Краснов доложил Путину об уголовном деле против Пригожина

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«Генеральный прокурор РФ Краснов доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела в связи с попыткой организации вооруженного мятежа», - рассказал Песков.
Напомним, в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что информация, которая была распространена главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, не имеет никаких оснований, в связи с чем, в отношении него возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, ФСБ России возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Его также потребовали прекратить противоправные деяния.