Генсек «Хезболлы»: скорость поддержки США показала провал и слабость Израиля

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Генсек ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что скорость поддержки Израиля со стороны США показала слабость и провал Израиля. Об этом Насрулла сообщил в ходе обращения, которое транслируют ливанские телеканалы.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова