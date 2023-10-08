Генсек ЛАГ Абуль Гейт по приглашению Лаврова посетит Москву

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт посетит Москву по приглашению министра внутренних дел России Сергея Лаврова. Об этом готовится в заявлении ЛАГ.
Уточняется, что Абуль Гейт вылетел с рабочей поездкой в Россию утром воскресенья, 8 октября.
В заявлении отмечается, что в рамках встречи будут затронуты вопросы сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес. Также Лавров и Абуль Гейт рассмотрят ряд региональных и мировых проблем, в том числе, и эскалацию конфликта между Израилем и Палестиной.
Ранее, в конце сентября, Сергей Лавров уже проводил встречу с генсеком ЛАГ Ахмедом Абуль Гейтом.
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В заявлении отмечается, что в рамках встречи будут затронуты вопросы сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес. Также Лавров и Абуль Гейт рассмотрят ряд региональных и мировых проблем, в том числе, и эскалацию конфликта между Израилем и Палестиной.
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Анастасия Чинкова