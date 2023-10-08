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Генсек ЛАГ Абуль Гейт по приглашению Лаврова посетит Москву

08 октября 2023, 12:55
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт посетит Москву по приглашению министра внутренних дел России Сергея Лаврова. Об этом готовится в заявлении ЛАГ.
Уточняется, что Абуль Гейт вылетел с рабочей поездкой в Россию утром воскресенья, 8 октября.

В заявлении отмечается, что в рамках встречи будут затронуты вопросы сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес. Также Лавров и Абуль Гейт рассмотрят ряд региональных и мировых проблем, в том числе, и эскалацию конфликта между Израилем и Палестиной.


Ранее, в конце сентября, Сергей Лавров уже проводил встречу с генсеком ЛАГ Ахмедом Абуль Гейтом.

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#сергей лавров
#встреча
#россия
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Жириновский предсказал забвение Украины из-за Ближнего Востока
08 октября 2023, 13:04

Фото: Илья Питалев

На фоне вспыхнувшего очередного арабо-израильского конфликта вспомнились очередные пророческие слова российского политика Владимира Жириновского. В эфире одного из политических ток-шоу лидер ЛДПР предрек полное забвение Украины из-за «пылающего Ближнего Востока».
На кадрах видео, показанного YouTube-каналом «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Жириновский во время дискуссии с кем-то из украинских оппонентов заявил, что никаких выборов в 2024 году на Украине не будет, потому что не станет и самой Украины.

«Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там к 2024 году такое начнется, что про Украину вообще все забудут. Дело идет к Третьей мировой войне. Иран — это не Вьетнам и не Северная Корея. Здесь страшные события будут. А вашей стране конец», — заявил политик.

Пока не ясно, станет ли ХАМАС застрельщиком глобального политического и военного конфликта. Это вполне вероятно, учитывая время от времени всплывающую информацию о том, что Израиль уже давно обладает ядерным оружием, но скрывает этот факт из-за участия в программе ядерного сдерживания Ирана.

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#израиль
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#иран
#жириновский
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Глава Совфеда Климов: в России не планируют менять Конституцию
Глава Совфеда Климов: в России нет планов о внесении изменений в Конституцию
08 октября 2023, 12:35

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

В России не планируется внесение изменений в Конституцию, однако любой человек имеет право вносить какие-либо предложения. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, комментируя предложение главы Чечни Рамзана Кадырова.
Напомним, что днём ранее Кадыров предложил временно отменить проведение президентских выборов в 2024 году из-за спецоперации на Украине. Или провести выборы с одним кандидатом – нынешним президентом Владимиром Путиным. 

Климов сообщил журналистам во время визита в Анкару, что в России есть Конституция – главный документ, который служит ориентиром. В документе прописаны все детали проведения выборов. Чтобы реализовать предложение Кадырова, необходимо внести изменения, чего пока делать не планируется.

При этом политик отметил, что в России любой гражданин имеет право вносить какие-либо предложения.

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#выборы
#президент
#совет федерации
#конституция рф
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Al Arabia: Офицер египетской полиции застрелил двух израильтян
08 октября 2023, 12:28

Фото: istockphoto/A_N

В египетской Александрии офицер полиции из личного оружия расстрелял автобус с израильскими туристами. Два человека погибли на месте, еще несколько пассажиров автобуса получили ранения.
Информацию об этом обнародовал арабоязычный новостной телеканал Al Arabia. Позже сообщения о расстреле появились также в израильских телеграм-каналах. В настоящее время возле места инцидента дежурят машины скорой помощи. Медики перевозят мертвых и раненых в морги и госпитали. Вокруг собрались встревоженные египтяне, которые наблюдают за работой медицинских бригад.

Сначала появилась информация о шести погибших и восьми раненых. Затем телеканал Al Arabia сообщил, что убиты были два туриста. Израиль пока не дал официальных комментариев по поводу случившегося.

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#израиль
#медики
#машины
#информация
#египет
#полиция
#автобус
#туристы
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Экс-агент ЦРУ Макговерн: переговоры с Россией могут пройти без участия Зеленского
Макговерн: США вынудят Киев провести переговоры даже без Зеленского
08 октября 2023, 12:02

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

США подтолкнул Украину к проведению переговоров даже без участия президента страны Владимира Зеленского. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн.
Он отметил, что США и другие страны Запада больше не могут предоставлять Украине военную помощь, поскольку они изначально не были готовы к такому столкновению. Именно поэтому в скором времени Вашингтон будет настаивать на проведении переговоров.

Макговерн добавил, что, если Зеленский будет упираться и не согласится сесть за стол переговоров, это сделает кто-то другой. 

Ранее издание Asia Times писало, что Зеленский должен согласиться на переговоры, пока не стало слишком поздно. Украина уже многое потеряла после отказа президента от урегулирования конфликта. 

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#украина
#россия
#сша
#владимир зеленский
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i24: Армия Израиля ликвидировала более 400 боевиков ХАМАС
08 октября 2023, 11:42

Фото: istockphoto/Ekaterina_Lin

Армия обороны Израиля (ЦХАЛ) ведет ожесточенные бои с представителями военного крыла движения ХАМАС на юге страны и в секторе Газа. Пресс-секретарь ЦХАЛ сообщил об уничтожении более 400 боевиков с начала вооруженного конфликта.
По словам представителя военного ведомства Даниэля Хагари, десятки террористов находятся в плену у израильских военных. Отмечается, что напряженные бои идут в местечке Кфар-Аза. Во многих городах ведутся зачистки, передает телеканал i24. По словам Хагари, части армии Израиля присутствуют во всех городах страны.

Премьер-министр Беньямин Натаньяху ранее сообщил о завершении первого этапа операции «Железные мечи». Он также призвал провести широкую мобилизацию военных резервов страны. Хагари в свою очередь отметил, что задачи ЦХАЛ в настоящее время заключаются в прекращении  боевых действий на территории Израиля, установлении полного контроля над барьером безопасности и продолжении нанесения ударов по объектам сосредоточения террористов в секторе Газа.

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#страны
#министр
#операции
#израиль
#террористы
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CNN: Межконтинентальная ракета «Буревестник» неуязвима для систем ПВО
08 октября 2023, 11:20

Фото: istockphoto/bpawesome

Новая версия российской межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» имеет практически неограниченную дальность полета. С ней не способна справиться ни одна из существующих систем противоракетной или противовоздушной обороны.
Об этом заявила корреспондент телеканала CNN Джилл Догерти. Она уточнила, что ракета является низколетящей и малозаметной, что делает ее практически неуязвимой для средств обнаружения и уничтожения. Конечно, такие свойства нового оружия делают его очень опасным и несут в себе угрозу, отметила тележурналистка, комментируя успешные испытания «Буревестника».

Об успешных испытаниях новой версии крылатой ракеты заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления в дискуссионном клубе «Валдай». В министерстве обороны РФ уточнили, что «Буревестник» является представителем нового поколения российских крылатых ракет, способным нести ядерную боеголовку. В военном ведомстве подчеркнули, что ракета является неуязвимой как для существующих, так и для перспективных систем ПВО.

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#испытания
#владимир путин
#президент
#ракета
#рф
#пво
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Посольство РФ в Израиле проверяет информацию о похищении россиянок боевиками ХАМАС
Посольство РФ в Израиле проводит проверку по факту похищения россиянок ХАМАС
08 октября 2023, 11:14

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В посольстве РФ в Израиле проверяют информацию о возможном похищении россиянок боевиками палестинского движения ХАМАС. Об этом пресс-служба диппредставительства сообщила ТАСС.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что боевики ХАМАС в субботу, 7 октября, похитили 10 девушек недалеко от сектора Газа. Уточняется, что среди них были две с русскими именами и фамилиями. 

В посольстве отметили, что в настоящее время трудно определить наличие российского гражданства, поскольку девушки не состоят на учёте в консульском отделе посольства РФ в Израиле. 

Также уточняется, что не было получено каких-либо обращений от родственников девушек.

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#израиль
#россияне
#похищение
#война
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Среди похищенных боевиками ХАМАС девушек могли быть россиянки
08 октября 2023, 10:13

Фото: istockphoto/zabelin

Около десяти девушек были похищены боевиками ХАМАС с фестиваля электронной музыки Nature Party, проходившего неподалеку от границы сектора Газа. Среди них были две с русскими именами и фамилиями — Елизавета Прудникова и Оксана Пильняк.
Откуда девушки приехали в Израиль и сумели ли они выжить, пока что неизвестно. Удалось опознать еще двух молодых туристок. Одну из них, датчанку, узнали родные по характерной татуировке. Ее зовут Шани Лук. Палестинцы сломали пленнице ноги и увезли в неизвестном направлении. Вторую зовут Ноа, ее в последний раз видели в момент похищения.

Все девушки приехали в Израиль послушать техно-поп и посмотреть шоу, но вместо этого стали свидетельницами вторжения бригад военного крыла движения ХАМАС, а потом угодили в плен к боевикам. Сначала они пытались спрятаться в мусорных контейнерах, но палестинцы стали стрелять по ним. Тогда туристки побежали в пустыню. Одним удалось спастись, другим — нет. По предварительным данным, число пропавших без вести после нападения ХАМАС составляет 130 человек.

Сообщается, что в российское посольство в Израиле пока не обращались родственники по поводу исчезновения девушек. По некоторым данным, Елизавета Прудникова вообще не была в Израиле. Возможно, речь идет о тезке и однофамилице.

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#израиль
#человек
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#лук
#посольство
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Армия Израиля нанесла удар по Ливану в ответ на обстрелы
08 октября 2023, 08:06

Фото: istockphoto/TebNad

Артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по Ливану. Как заявили в пресс-службе израильской армии, это стало ответной мерой на минометные обстрелы с территории Ливана.
Военные чины ЦАХАЛа отметили, что были заранее готовы к такому развитию событий. В пресс-службе армии Израиля также добавили, что будут продолжать защищать мирных жителей страны от любой опасности, с какой бы стороны не шла угроза. Ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил, что под артиллерийский обстрел попала деревня Кфар-Шуба на юге страны.

Ранее ЦХАЛ нанес массированные удары по объектам на территории сектора Газа. Перед этим израильские власти обратились к мирным жителям анклава с настоятельной просьбой покинуть его территорию. Палестинские СМИ сообщают о том, что в результате израильских авиаударов погибли 232 человека и около 1,7 тысячи получили ранения. В Израиле по сообщениям прессы с начала конфликта погибло более 300 мирных жителей. 1 864 человека получили ранения.

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