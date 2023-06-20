Генсек НАТО оценил российскую оборону на Украине

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Глава НАТО Столтенберг: ВСУ наталкиваются на хорошо подготовленную российскую оборону
ВСУ столкнулись с хорошо подготовленными линиями обороны России. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет издание РИА Новости.
По его словам, силы украинских подразделений сталкиваются во время своего наступления с рядом сложностей, связанных с преодолением российской обороны. Он отметил, что России удалось выстроить линии обороны с минными полями и противотанковыми траншеями, которые сложно преодолеть.
Глава альянса добавил, что Украине необходимо современное оборудование для преодоления линий обороны РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Совфеде оценили заявление об опустошённых складах оружия и боеприпасов НАТО.
По его словам, силы украинских подразделений сталкиваются во время своего наступления с рядом сложностей, связанных с преодолением российской обороны. Он отметил, что России удалось выстроить линии обороны с минными полями и противотанковыми траншеями, которые сложно преодолеть.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Совфеде оценили заявление об опустошённых складах оружия и боеприпасов НАТО.
Анастасия Крестьянова