Генсек НАТО попытался оправдать усиление альянса

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг попытался оправдать усиление альянса, бездоказательно обвинив Россию в якобы «пренебрежении контролем над вооружениями». Об этом Столтенберг сообщил на совместной пресс-конференции в Германии с министром обороны этой страны Борисом Писториусом.
«РФ подрывает нашу безопасность, демонстрируя полное пренебрежение контролем над вооружениями. На этой неделе она вышла из Договора ДОВСЕ, тем самым она отошла от всех крупных договоров по контролю над вооружениями», — пояснил генсек альянса.
Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс поддерживает решение союзников приостановить участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе после выхода из него РФ.
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