Генсек НАТО призвал к срочному созданию огромных запасов оружия

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантическому альянсу нужно срочно создать огромные запасы оружия. Об этом Столтенберг сообщил во время выступления на форуме представителей западной военной промышленности в Стокгольме.
По словам генсека НАТО, мощная военная промышленность необходима странам альянса «для обеспечения мира и свободы».
Напомним, в июне этого года Столтенберг сообщил, что арсеналы Североатлантического альянса практически опустошены. Тогда он утверждал, что восстановить запасы вооружений необходимо в самое ближайшее время. Однако причину глава западного оборонного блока не назвал.
Ранее сообщалось, что западное оружие используется для атак на Россию, несмотря на обещания, данные Киевом Вашингтону. Однако Пентагон при передаче вооружения обращал внимание, что оружие США не должно применяться на российской территории.
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Напомним, в июне этого года Столтенберг сообщил, что арсеналы Североатлантического альянса практически опустошены. Тогда он утверждал, что восстановить запасы вооружений необходимо в самое ближайшее время. Однако причину глава западного оборонного блока не назвал.
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Екатерина Коршунова