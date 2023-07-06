Генсек НАТО рассказал, что повлияло на темпы украинского наступления

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ сталкиваются с труднопроходимой местностью и с окопавшимся российским сопротивлением.
Столтенберг указал на необходимость ВСУ преодолеть рубежи, которые были подготовлены заранее. По его словам, российские военные создали сопротивление, которое сложно преодолеть. Все эти сложности повлияли на темпы наступления, подчеркнул он.
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