Генсек НАТО Столтенберг: Мир станет опаснее, если РФ победит на Украине

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Столтенберг заявил, что контрнаступление ВСУ стало испытанием для Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что мир станет опаснее в случае победы России в украинском конфликте.
Он также назвал попытки контрнаступления ВСУ на российские позиции испытанием для Украины. Таким образом, Столтенберг отметил, что Киев необходимо и дальше поддерживать военными поставками.
В апреле 2023 года Столтенберг отмечал, что Украина сейчас нуждается в боеприпасах для артиллерийских систем, танков, а также в системах ПВО.
«Спецоперация стала нападением не только на Украину, но и на основные ценности, и на свободных людей повсюду», - заявил Столтенберг.
В апреле 2023 года Столтенберг отмечал, что Украина сейчас нуждается в боеприпасах для артиллерийских систем, танков, а также в системах ПВО.
Элина Позднякова