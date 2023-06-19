Генсек НАТО Столтенберг высказался против заморозки конфликта на Украине

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Генсек Столтенберг заявил, что НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине и мира по условиям России
НАТО выступает против заморозки украинского конфликта и мирных соглашений на условиях России. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время рабочего визита в Германии.
При этом он выразил официальную позицию НАТО, которая заключается в прекращении вооружённых столкновений на условиях Киева. Столтенберг подчеркнул, что «справедливый мир» не может быть продиктован Москвой.
Ранее сообщалось, что французские инструкторы НАТО организуют для солдат Вооружённых сил Украины только небольшие по длительности курсы, после окончания которых офицерам альянса запрещено поддерживать связь с обучаемыми.
Провал контрнаступления ВСУ в самом начале операции порождает, по данным журналистов, разговоры в верхах о боевой неспособности украинских военных и инструкторов НАТО, которые обучали их.
При этом он выразил официальную позицию НАТО, которая заключается в прекращении вооружённых столкновений на условиях Киева. Столтенберг подчеркнул, что «справедливый мир» не может быть продиктован Москвой.
Провал контрнаступления ВСУ в самом начале операции порождает, по данным журналистов, разговоры в верхах о боевой неспособности украинских военных и инструкторов НАТО, которые обучали их.
Андрей Гаврилов