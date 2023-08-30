Генсек НАТО заявил, что его полномочия больше не будут продлевать

Фото: nato.int
В интервью телеканалу CNN генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что его полномочия были продлены в июле, и это было последнее продление.
«Да, это мое последнее продление», — подчеркнул он.Члены стран НАТО 4 июля приняли решение продлить полномочия Столтенберга как главы альянса еще на один год, до 1 октября 2024 года. Столтенберг неизменно руководит альянсом с октября 2014 года. Это четвертое продление его полномочий, согласно июльскому решению.
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