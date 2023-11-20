Генсек ОДКБ заявил, что Армения просит снять с повестки вопрос о помощи стране

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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов, в рамках встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко, попросит снять с повестки вопрос о помощи Армении, его цитирует «БелТА».
«Армянская сторона, хотя все остальные союзники поддержали это решение, не выражала никакого своего интереса к этому документу, и, более того, в завершающей части нашей работы они попросили его вообще снять с повестки», - прокомментировал ситуацию Тасмагамбетов.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, во время встречи ОДКБ в ноябре 2022 года, не стал подписывать договор о помощи стране, однако, бывший генеральный секретарь тогда подчеркнул, что документ, в целом, согласован, но нуждается в доработке.
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Евгения Парфентьева