Генсек ООН Гутерреш направил Путину письмо с предложением по зерновой сделке

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором говорится о продлении зерновой сделки. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.
«Секретарь направил вчера письмо президенту России Владимиру Путину, в котором изложил предложение, направленное на гармонизацию дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании с необходимостью сохранения действующей черноморской инициативы», — объяснил Дюжаррик.
Он уточнил, что Гутерреш предложил Путину убрать препятствия для операций Россельхозбанка, после чего можно продолжить вывоз украинского зерна.
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