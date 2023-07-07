Генсек ООН Гутерреш выступил против применения кассетных боеприпасов

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Генсек ООН Антониу Гутерреш не одобрил применение кассетных боеприпасов в боевых действиях и призвал страны соблюдать условия Конвенции по ним. Об этом сообщил заместитель его официального представителя Фархан Хак.
По его словам, Гуттериш поддерживает принятую конвенцию по кассетным боеприпасам и призывает страны следовать ее условиям.
Напомним, США 7 июля объявят о новом пакете помощи Украине, в который, возможно, будут входить кассетные боеприпасы.
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«Он хочет, чтобы страны соблюдали условия этой конвенции. Так что он не хочет, чтобы на поле боя продолжалось применение кассетных боеприпасов», - сказал Хак в ходе брифинга.
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Элина Позднякова