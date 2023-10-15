Генсек ООН Гутерриш обратился с требованиями к Израилю и ХАМАС

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ в Газу, а ХАМАС — немедленно и без предварительных условий освободить всех ранее захваченных движением заложников. Призыв Гутерриша обнародовала вечером в воскресенье пресс-служба Организации Объединенных Наций.
«ХАМАС: заложники должны быть немедленно освобождены без каких-либо условий <...> Израиль должен предоставить быстрый и беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи, также гуманитарным работника <...> в секторе Газа», — говорится в документе.По словам генсека, мир находится «на грани пропасти на Ближнем Востоке».
Ранее Минздрав Палестины заявил о гибели 245 человек в секторе Газа. Ещё девять тысяч пострадали.
Ранее советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш заявил, что дальнейших конфликтов с Израилем можно избежать при выполнении одного условия. По его словам, палестинским жителям нужно предоставить независимую страну, в которой у них будут права. Если это произойдёт, будет поставлена окончательная точка в многолетнем обострении конфликтов между Израилем и Палестиной.
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