Генсек ООН Гутерриш заявил, что человечество открыло врата ада

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время саммита по проблемам климата выступил с речью, которая критикует человечество, неспособное добиться прогресса в борьбе с изменением общемировой температуры. Гутерриш назвал задачу по решению проблем с климатом неотложной. Информацию передает ABC News.
«Человечество открыло врата ада. Ужасающая жара имеет ужасающие последствия. Бушуют пожары. Борьба с изменением климата меркнет по сравнению с масштабом проблемы», — высказался Гутерриш во время выступления.Генсек ООН также добавил, что если мир не будет предпринимать никаких действий, то температура повысится на 2,8 градуса, что приведет «к опасному и нестабильному миру».
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Алина Юрчак