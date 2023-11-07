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Генсек ООН назвал конфликт в Газе кризисом человечества

Генсек ООН Гутерриш назвал конфликт в Газе кризисом человечества
07 ноября 2023, 00:46
Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил настоятельную необходимость освободить немедленно заложников, находящихся в секторе Газа, пишут «Известия».
«Я категорически осуждаю отвратительные террористические акты, совершенные ХАМАС 7 октября, и повторяю мой призыв к немедленному и безусловному освобождению заложников, находящихся под их содержанием в Газе», - подчеркнул в ходе своего выступления по обстановке на Ближнем Востоке Гутерриш.
Гутерриш также обратил внимание на то, что начиная с обострения конфликта между Израилем и Палестиной, сотрудников Организации Объединенных Наций погибло больше, чем в любой другой период ее существования. Он также подчеркнул, что ситуация аналогична и среди журналистов, и количество жертв среди них стало рекордно высоким за последние три десятилетия.


Кроме того, Гутерриш выразил озабоченность тем, что наземные операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа наносят вред мирному населению и гражданской инфраструктуре. Он подчеркнул, что никто не должен оставаться вне опасности, включая больницы, церкви и лагеря беженцев.

Генеральный секретарь ООН также отметил нарушения международного гуманитарного права и подчеркнул, что ни одна из сторон конфликта между Израилем и Палестиной не может быть выше нормативных актов, установленных международным сообществом.

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Кирби: США признают многотысячные потери в секторе Газа
07 ноября 2023, 00:04

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон признаёт гибель множества людей в секторе Газа в результате эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы, безусловно, признаем, что многие, многие тысячи были убиты и еще больше получили ранения в этом конфликте», — цитирует агентство слова Кирби.

При этом координатор отметил, что данные Палестины о количестве жертв он подтвердить не может.

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#израиль
#права
#данные
#байден
#сша
#сектор газа
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США планируют передать Израилю высокоточные бомбы, пишут СМИ
WSJ: США планируют передать Израилю высокоточные бомбы на 320 миллионов долларов
06 ноября 2023, 23:49

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

По информации издания Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена намерена предоставить Израилю высокоточные бомбы из семейства Spice, применяемые в военной авиации, на общую сумму в 320 миллионов долларов США.
«Администрация Байдена планирует передать Израилю высокоточные бомбы на сумму 320 миллионов долларов», — говорится в заявлении представителя Белого дома.
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#сша
#администрация
#кризис
#дома
#поставки
#байден
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Зеленский заявил о несвоевременности выборов на Украине
06 ноября 2023, 23:46

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране сейчас не время для выборов. Об этом пишет «Страна.ua».
«Я считаю, что сейчас выборы не ко времени», — цитирует издание слова украинского лидера.

В Раде ранее заявляли, что Зеленский поручил начать подготовку к выборам президента весной 2024 года.

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#выборы
#гибель
#днр
#всу
#зеленский
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МВД Украины прокомментировало гибель помощника главкома ВСУ
МВД: помощник главкома ВСУ погиб из-за неосторожного обращения с гранатой
06 ноября 2023, 23:38

Фото: istock / by sonmez

Представитель МВД Украины Марьяна Рева объявила о том, что помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков погиб в результате неосторожного обращения с гранатой, сообщило издание «Эспрессо».
По ее словам, было начато досудебное расследование по статье «незаконное обращение с боеприпасами».

Тем не менее, само издание «Эспрессо» представило версию о том, что Частяков погиб, раскрывая подарок в честь своего дня рождения. По этой версии, взрывное устройство было скрыто в подарочной упаковке, внутри которой находилась бутылка алкоголя и рюмки. Аналогичную версию подтвердил главком ВСУ Валерий Залужный.

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#всу
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В ДНР назвали гибель помощника главкома ВСУ Залужного сообщением от Зеленского
Гагин назвал гибель Честякова сообщением главкому ВСУ Залужному от Зеленского
06 ноября 2023, 23:34

Советник главы ДНР Ян Гагин прокомментировал гибель помощника главкома ВС Украины Геннадия Честякова под Киевом. Об этом пишет РИА Новости.
Гагин считает, что убийство офицера — это сообщение Залужному от президента Владимира Зеленского.

«Естественно, это никакой не несчастный случай, это убийство. Некий привет от Зеленского. Украинские чиновники стали жрать друг друга, как пауки в банке», — цитирует агентство слова собеседника.

Он отметил, что между Зеленским и Залужным произошёл раскол, ставший новым полюсом силы и неудобный для действующей власти.

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#всу
#владимир зеленский
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Переехавшая в Россию экс-глава МИД Австрии пожаловалась на европейцев
Уехавшая в РФ экс-глава МИД Австрии Кнайсль удивилась дружелюбию к ней россиян
06 ноября 2023, 23:04

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в России она ощущает большее дружелюбие к себе, чем со стороны жителей Австрии или Германии. В интервью, опубликованном на сайте телеканала RT, она подчеркнула, что россияне всегда готовы помочь иностранцам.
На данный момент Карин Кнайсль руководит Центром Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues в СПбГУ. Она выразила желание усовершенствовать свои знания русского языка и чувствует себя в России как дома. Весь разговор в интервью велся на немецком языке.

Бывший дипломат выразила недовольство отношением сограждан и других жителей Центральной Европы, которые, по ее мнению, склонны к двусмысленным позициям. В России же, по убеждению Кнайсль, преобладают открытость и дружелюбие. Например, продавщицы в магазинах готовы общаться с ней с помощью жестов, а прохожие всегда готовы помочь сориентироваться на улице тем, кто не владеет русским языком.

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#рф
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Байден пообещал Нетаньяху поставки ресурсов для борьбы Израиля с ХАМАС
06 ноября 2023, 21:39

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Джо Байден пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Израиль продолжит получать необходимые средства для борьбы с ХАМАС. Об этом сообщили в Белом доме.
Ранее президент США Джо Байден сказал, что США обладает достаточными ресурсами, чтобы одновременно поддерживать Украину и Израиль в свете обострения конфликта в Газе.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Армия Израиля заявила, что наносит удары по целям «Хезболлы» в Ливане
#сша
#операция
#израиль
#армия
#президент
#министр
#оон
#джо
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Армия Израиля заявила, что наносит удары по целям «Хезболлы» в Ливане
ЦАХАЛ заявил, что наносит удары по целям «Хезболлы» в Ливане
06 ноября 2023, 20:54

Фото: iStock/Nancy Anderson

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в данный момент наносит удары по целям ливанского шиитского движения «Хезболлах» в Ливане. Об этом говорится в телеграм-канале армии.
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки атаковала 450 военных объектов ХАМАС в секторе Газа. Отмечается, что израильские истребители атаковали туннели, отряды террористов и военные посты.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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В Британии заявили о провале визита Блинкена на Ближний Восток

Израиль за сутки нанес удары по 450 военным объектам ХАМАС в Газе
#операция
#военные
#армия
#министр
#истребители
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В Британии заявили о провале визита Блинкена на Ближний Восток
Sky News: турне Блинкена на Ближний Восток провалилось
06 ноября 2023, 20:36

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Обозреватель британского телеканала Sky News Доминик Уэгхорн заявил, что турне госсекретаря США Энтони Блинкена по странам Ближнего Востока обернулось настоящим провалом.
По мнению Уэгхорна, дипломатия госсекретаря США выставляет Вашингтон бессильным. Обозреватель отметил, что все визиты Блинкена на Ближний Восток являются дорогой в никуда. Уэгхорн добавил, что ни одна из запланированных целей его поездок не была достигнута.

Ранее сообщалось, что в Турции обсуждают «шок» госсекретаря США Энтони Блинкена, который попытался в приветствии обнять главу МИД Турции Хакана Фидана, но тот отступил на шаг назад. Известный журналист Зафер Шахин посоветовал Блинкену «держать социальную дистанцию».

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#сша
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#мид
#кризис
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