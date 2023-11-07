Генсек ООН назвал конфликт в Газе кризисом человечества

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил настоятельную необходимость освободить немедленно заложников, находящихся в секторе Газа, пишут «Известия».
«Я категорически осуждаю отвратительные террористические акты, совершенные ХАМАС 7 октября, и повторяю мой призыв к немедленному и безусловному освобождению заложников, находящихся под их содержанием в Газе», - подчеркнул в ходе своего выступления по обстановке на Ближнем Востоке Гутерриш.Гутерриш также обратил внимание на то, что начиная с обострения конфликта между Израилем и Палестиной, сотрудников Организации Объединенных Наций погибло больше, чем в любой другой период ее существования. Он также подчеркнул, что ситуация аналогична и среди журналистов, и количество жертв среди них стало рекордно высоким за последние три десятилетия.
Генеральный секретарь ООН также отметил нарушения международного гуманитарного права и подчеркнул, что ни одна из сторон конфликта между Израилем и Палестиной не может быть выше нормативных актов, установленных международным сообществом.
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Артем Кузьмин