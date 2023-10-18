Генсек ООН осудил удар по больнице в Газе

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш категорически осудил ракетную атаку по больнице в секторе Газа. Он заявил, что испытал ужас при мысли о сотнях погибших мирных палестинских граждан.
Кроме того, он выразил глубокое сочувствие семьям погибших. Генсек подчеркнул, что согласно международному гуманитарному праву, больницы и медицинский персонал должны находиться под особой защитой.
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Артем Кузьмин