Генсек ООН призвал к прекращению огня в Карабахе

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Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня в Карабахе и строгому выполнению соглашений, достигнутых в 2020 году, передает РИА Новости со ссылкой на официальный представителя Стефана Дюжаррика.
Дюжаррик также отметил, что Генсек глубоко обеспокоен использованием вооруженных сил в регионе и высказал тревожность по поводу сообщений о погибших, включая гражданских.
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Артем Кузьмин