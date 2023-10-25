Генсек ООН заявил, что шокирован интерпретацией своих слов о ХАМАС

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что шокирован неверной интерпретацией своих слов по палестино-израильскому конфликту. Об этом Гутерриш написал в социальной сети X.
Гутерриш подчеркнул, что не оправдывал ХАМАС. Он добавил, что также осуждает массированные удары израильской армии по сектору Газа.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС провокацией и проявлением национализма. Захарова заявила, что такие провокации со стороны Запада будут слышны еще не раз, ведь Америке нужно посеять русофобию, межнациональный разлад в России и стравить людей.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС провокацией и проявлением национализма. Захарова заявила, что такие провокации со стороны Запада будут слышны еще не раз, ведь Америке нужно посеять русофобию, межнациональный разлад в России и стравить людей.
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Екатерина Коршунова