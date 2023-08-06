Генсек ООН заявил о бьющих «барабанах ядерной войны»

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Генсек ООН Антониу Гутерриш предостерег от «приближающейся угрозы ядерного конфликта». Его послание было озвучено его заместителем, старшим представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, на церемонии в Хиросиме, приуроченной к 78-й годовщине атомной бомбардировки города, сообщает ТАСС.
«Ритмы ядерного конфликта звучат снова. Растет недоверие и разобщенность», — отмечается в заявлении Гутерриша.Он указал на то, что некоторые государства «опрометчиво взмахивают ядерным клинком». Руководитель ООН призвал все страны к полному отказу от ядерного оружия.
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