Германия может перестать отправлять на Украину вооружение из-за заморозки бюджета

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Дальнейшая военная помощь для Украины может прекратиться из-за проблем с бюджетом в Германии. Такие данные приводит Der Tagesspiegel.
«В госбюджете Германии на 2024 год образовалась дыра в размере 60 миллиардов евро. Из-за этого немецкий конституционный суд запретил всем министерствам и ведомствам брать на себя финансовые обязательства, то есть по сути заморозил расходы и сам бюджет», — говорится в статье.
При этом уточняется, что если согласовать бюджет не удастся, то Киев перестанет получать помощь от ФРГ, а бундесвер не сможет возместить недостаток вооружения, которое уже было передано Украине.
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