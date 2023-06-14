Германия намерена доказать преданность Киеву проведением учений НАТО

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По мнению журналиста, действия альянса должны стать сигналом для российского президента. Она пояснила, что НАТО показывает наращивание своей военной мощности и в этом принимает участие Берлин. Шольц пытается показать себя с лучшей стороны перед США, которые ранее высказывали недовольство тем, что Германия выделяет недостаточную помощь Киеву.
Издание отмечает, что военные учения пройдут в Германии с 12 по 23 июня. В ФРГ заявили, что основной целью мероприятия станет обучение солдат противодействию ракетам возможного противника.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Германию обвинили в нарушении обещания лечить военных ВСУ бесплатно.